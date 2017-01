Plánují už třetí svoz. Sbírka pro opuštěné psy má úspěch

Vyškov – Je jich devět a čekají na nové pány. Do té doby se ale o psí svěřence musí postarat lidé z vyškovské záchytné stanice. V těchto dnech jim práci a náklady šetří dárci z Vyškovska. Prostřednictvím vánoční sbírky opuštěným zvířatům nosí krmivo, pamlsky a deky.

Psům z vyškovské záchytné stanice lidé dopřávají. Nosí deky i kvalitní krmivo. Foto: archiv záchytné stanice

Právě ty se budou hodit v následujících mrazivých dnech. „Zateplujeme jimi psům boudy. Ne každému se to líbí, někteří je trhají. Zatím jich sice máme dost, ale rozhodně uvítáme, pokud nám lidé darují další," vzkázala pracovnice stanice Gabriela Kudličková.

Nadchlo ji, že lidé nosí dražší granule. „Chápou, že je lepší investovat raději do kvality než do kvantity. Zvlášť v zimě je potřeba psy krmit co nejlépe," vysvětlila.

Spokojená je i pracovnice zooparku Michaela Malcherová. Právě pod zoo stanice spadá. „Lidé jsou štědří, už budeme mít třetí svoz. Dary stále můžou nosit do Turistického informačního centra. Hodí se i různé sušené pamlsky, jako kuřecí nožky, psi se jimi zabaví," poradila Malcherová.

Oficiální předání sbírky se koná ve středu ve tři odpoledne v areálu záchytných kotců. Zájemcům pracovníci ukážou psy i prostory.