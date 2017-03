Po absolventech rekvalifikačních kurzů sahá i charita, žádaní jsou také strojaři

Blanensko, Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ – Vystudovala obchodní akademii. Nějakou dobu nemohla sehnat práci, a tak se rozhodla zvýšit si kvalifikaci. Vyškovanka Zuzana Pytelová před lety absolvovala rekvalifikační kurz, z něhož měla vyjít jako asistentka malých a středních firem s právním minimem. „Trval skoro půl roku, ukončený byl zkouškou a dostala jsem certifikát. Probírali jsme nicméně věci, které jsem znala ze školy. A při hledání práce mi také nepomohl. Nakonec jsem se uplatnila v úplně jiném oboru," svěřila se.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Libor Plíhal

Pokud by si vybrala jinou oblast, například sociální, měla by zřejmě o dost větší šanci, že práci po ukončení kurzu najde. Třeba ve vyškovské charitě. „Nemáme sice povinnost přijímat pracovníky s kvalifikací v tomto oboru, ale pokud člověka vezmeme, chceme, aby si do určité doby vzdělání dodělal. A raději přijmeme někoho, kdo už jej má. Rekvalifikace úřadu práce v sociální oblasti vítáme. Uchazeči k nám chodí na praxi a pokud jsou šikovní a nám chybí zaměstnanec, snažíme se je přesvědčit, aby zůstali,“ řekla ředitelka Oblastní charity Vyškov Hana Regnerová s tím, že kvůli nízkému počtu lidí bez práce nyní vhodného kandidáta často hledají déle.



Sociální oblast je nyní jednou z těch, u kterých se uchazeči o práci nejvíc zajímají o rekvalifikační kurzy. Další je třeba strojírenství. Podle mluvčí úřadu práce Kateřiny Beránkové vždy platí, že kurz by měl odpovídat současným potřebám trhu práce. „Například na Vyškovsku úřad práce aktuálně zabezpečuje rekvalifikační kurz pro obsluhu CNC obráběcích strojů. Tento obor je v regionu velmi žádaný a úspěšní absolventi získají téměř hned pracovní uplatnění,“ sdělila Beránková.



Stejný kurz nyní běží i na Blanensku. Na jeho absolventy čeká například firma Novibra Boskovice. „S úřadem práce spolupracujeme. Aktuálně sháníme několik pracovníků pro obsluhu CNC strojů. Doufáme, že alespoň někteří uchazeči o práci, kteří jím úspěšně projdou, zamíří k nám,“ uvedla personalistka podniku Edita Sedláková.



Ne všechny podniky však rekvalifikanty vítají. Jak před časem řekla Deníku Rovnost personální ředitelka vyškovské strojírenské firmy Hestego Eva Vavrouchová, kurzy nemají moc dobrou úroveň. „Zaměstnáváme například hodně svářečů. Ale právě svářeč po rekvalifikačním kurzu neumí skoro nic a je pro nás do běžného provozu nepoužitelný,“ podotkla.