Po cestě do práce vytáhl z hořícího auta řidiče. Za hrdinský čin dostal ocenění

Blansko – V plné hasičské výstroji zachraňuje Petr Studený z Vyškova lidské životy už čtyřiadvacet let. V neděli nad ránem se ale velitel družstva na požární stanici v Blansku postavil plamenům holýma rukama a pouze v džínových kalhotách. Cestou do práce poblíž Drnovic na Vyškovsku si připsal na konto hrdinský čin.

Petr Studený při cestě do práce vytáhl muže z hořícího auta. Poděkovali mu kolegové i nadřízení.Foto: DENÍK/Simona Zpěváková

„Jezdím tamtudy na každou službu a říkal jsem si, že plameny v těch místech nejsou obvyklé. Hlavou mi v tu chvíli bliklo, že tam hoří auto," popisuje Studený.

Jeho prvotní obava se potvrdila. V příkopu u silnice po nehodě vzplálo auto. „Vystoupil jsem ze svého vozu, kousek od nehody stál muž. Říkal, že v hořícím autě je člověk a že už zavolal záchranáře," líčí hasič.

Přečtěte si o případu: Auto po havárii u Drnovic hořelo. Řidič byl opilý

Studený projevil značnou odvahu a duchapřítomnost. „Automaticky jsem šel k místu řidiče, kde zatím nebyly plameny tak intenzivní. Seděl tam muž a prosil, ať ho vytáhnu," říká čtyřiačtyřice­tiletý hasič.

Dveře auta nešly otevřít, a tak ho musel vyprostit okénkem, které se při nárazu roztříštilo. „Kluka jsem chytl za bundu a začal ho tahat ven," doplňuje.

Každá vteřina přitom hrála roli. „Vytáhl jsem ho a do tří minut bylo auto v plamenech. Kdybych přišel později, tak bych mu už asi nepomohl," přemítá.

Studený potom zraněného řidiče odtáhl asi deset metrů od auta, kde ho předal do péče už zmíněnému muži. K autu se hned vrátil, protože měl silné podezření, že je uvnitř někdo další. To se ale nepotvrdilo.

Studený projevil značnou dávku odvahy, když plamenům čelil bez ochranného oděvu. „V tom okamžiku jsem samozřejmě přemýšlel, že se mi může něco stát. I tak jsem do toho šel," říká otec dvou synů.

Pak se pustil do hašení vlastním hasicím přístrojem. Plameny už ale byly tak velké, že se mu je uhasit nepodařilo. Na místo však brzy přijela jednotka Hasičského záchranného sboru z Vyškova a dobrovolní hasiči z Drnovic a s ohněm si poradili.

Pro zraněného muže přijela sanitka. Po ošetření ho převezla do nemocnice. Studený odjel do práce.

Za hrdinský čin ve středu dostal na blanenské hasičské stanici kázeňskou odměnu a poděkování ředitele jihomoravských hasičů Jiřího Pelikána i kolegů. „Za váš odvážný čin, kterým jste zachránil lidský život v době svého volna, vám děkuji. Vzorně jste reprezentoval hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a stanici Blansko," pronesl Pelikán.

Studený podle svých slov žádnou akci neočekával. Naopak Pelikán má jasno. „Nedovedu si představit, za co jiného bych měl našeho příslušníka ocenit. Zachránil život a ještě při tom riskoval svůj, když se do auta vracel zkontrolovat, jestli v něm někdo nezůstal. Považuji to za perfektně odvedený výkon," nešetřil chválou ředitel hasičů.

Na práci svých mužů je hrdý. „Každý rok máme v našich řadách několik jedinců, kteří se zachovají tak, jak velí přísaha. Jsem pyšný na to, že s takovými lidmi můžu pracovat," poznamenal Pelikán.

Další odměnou pro Studeného bylo to, že si mohl jako úplně první zazvonit na nový zvon pojmenovaný po patronovi hasičů svatém Floriánovi. Po něm ho následoval každý z jeho kolegů. „Zvon má symbolizovat, že tady všichni táhneme za jeden provaz," řekl v prosinci, kdy zvon na stanici umístili, vedoucí blanenských hasičů Martin Oujezský.