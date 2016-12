Po letech správně. Osada Zouvalka se přesouvá pod Prusy

Vyškov, Prusy-Boškůvky - Nachází se na místě zaniklé vsi Tlustomasty. První zmínka o obci pochází z roku 1353. Někomu je možná dodnes známá přezdívka Tlustomacek. Vznikla prý podle toho, že tamní hostinský byl tlustý jako macek. Malá osada Zouvalka leží u silnice II/431 ve směru z Vyškova do Bohdalic-Pavlovic v katastru Prus-Boškůvek. Její okolí pod ně sice spadá, samotná osada je však jednou z místních částí Vyškova. A právě to se má změnit.

Tvoří ji sice jen sedm domů a pět stálých obyvatel, přesto byla určitou anomálií. Část Vyškova, Zouvalka, totiž leží na katastru Prus-Boškůvek. A jejich místní částí se také od ledna stane.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Zouvalka je totiž územní anomálií, která vznikla v roce 1960 rozhodnutím státu. „Tehdy se odloučila od Moravských Prus a stala se místní částí Vyškova. Spolu s tímto rozhodnutím však nedošlo ke změně katastrálního území. Tato část města se tedy nachází v katastrálním území Moravských Prus v obci Prusy- -Boškůvky," nastínila mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

To je v rozporu s platnými právními předpisy. Radnice na to podle vyškovské mluvčí ministerstvo vnitra upozornila už v roce 2013. „Podle tehdejšího stanoviska ministerstva ale nebylo možné situaci řešit, právní předpisy na ni nepamatovaly. Novela zákona o obcích, která vešla v platnost letos v červenci, se nicméně zabývá i těmito územními anomáliemi. Umožnila tak faktický stav sladit s právním," sdělila Ryšánková.

7domů má osada Zouvalka. Stálých obyvatel s bydlištěm ve Vyškově je ovšem pouze pět. Zbytek osazenstva tvoří chalupáři. Obyvatele čeká hlavně výměna dokladů.

Zouvalka se místní částí Prus-Boškůvek stane k 1. lednu. Obyvatele tak čeká hlavně výměna občanských průkazů a dokladů. „Vyškov zruší adresní místa a Prusy- -Boškůvky provedou nové očíslování domů v rámci své obce. V Zouvalce přestanou platit vyškovské právní předpisy a začnou se řídit předpisy obce," přiblížila Ryšánková.

Jak doplnil místostarosta Prus-Boškůvek Petr Večerka, výměna bude zdarma. „Dojde k ní totiž na základě moci úřední," připomněl místostarosta.

Podle starosty Vyškova Karla Goldemunda však na obyvatele výrazné změny nečekají. „Myslím, že nenastane žádný problém. S obyvateli jsme se sešli a vše s nimi prodiskutovali," ujistil Goldemund.

Redakci Vyškovského deníku Rovnost se nepodařilo v osadě po dva dny nikoho z obyvatel zastihnout.

Momentálně konkrétní investice do Zouvalky obec neplánuje. „Aktuálně se budou řešit hlavně základní věci a do budoucna se uvidí, co budou místní potřebovat. Jedna z věcí, na kterou se ale zaměříme, bude to, že lidem dodáme kontejnery na tříděný odpad, které v části chybí," řekl Večerka.

Osada ZouvalkaV 15. století patřila Zouvalka, tehdejší Tlustomasty, Mejnušům z Prus. Podle dochovaných záznamů byla už roku 1516 ves pustá. Její polohu pak udává až katastrální mapa obce Moravské Prusy z roku 1826. K obci náležela až do roku 1960. Po šestapadesáti letech se k ní nyní vrací.

Co se pak týká například svozu odpadů, obyvatelé Zouvalky od příštího roku osmdesát korun ušetří. Na rozdíl od Vyškova totiž činí v Prusech-Boškůvkách poplatek pět set korun.

A drobné starosti se zbaví i město. Přestane v Zouvalce zajišťovat veřejné osvětlení. „Konkrétně jde o čtyři kusy a jeden rozvaděč. Roční náklady na provoz dle smlouvy na rok 2017 mírně přesahují čtrnáct a půl tisíce korun," informoval ředitel vyškovské Vytezy Michal Koutník.

Co se týká investic, už nyní mají Prusy-Boškůvky jisté, že třeba právě do osvětlení ještě několik let nebudou muset investovat. „Stáří rozvaděče i svítidel je maximálně pět let. Přitom jejich životnost se pohybuje na zhruba patnácti letech, takže je čas," přiblížil šéf Vytezy Koutník.