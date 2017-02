Po patnácti letech rarita. O půjčku na opravy domů je poprvé nulový zájem

Ivanovice na Hané - Každý rok mají průměrně čtyři zájemce. Půjčku s tříprocentním úrokem, kterou svým obyvatelům nabízí Ivanovice na Hané na Vyškovsku, využívají lidé na opravy domů už asi patnáct let. Letos ale ještě nikdo zájem neprojevil. Uzávěrka žádostí je přitom už v úterý.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Podle vedoucí tamního hospodářskosprávního odboru Hany Dostálové jde o zvláštní situaci. „Je to rarita. Vždy nějaké žádosti máme,“ podotkla.



Půjčka z fondu obnovy nemovitostí je podle ní velice výhodná. „Lidé si můžou půjčit až padesát tisíc korun, a to na každý ze tří druhů různých oprav. Do konce roku částku čerpají, splácet začínají až rok následující,“ přiblížila podmínky vedoucí. Komerční společnosti ale nastavují podle zjištění Rovnosti úrok u podobných úvěrů už od dvou procent.



O půjčce ví třeba Margarita Krňávková z Ivanovic jen matně. „Kdyby se mi to hodilo, nebylo by to marné,“ řekla.



Podle Dostálové ale na možnost úvěru vedení města obyvatele často upozorňuje, například rozhlasem. „Termín přihlášek ještě možná prodloužíme až do března,“ uvedla.

ADÉLA JELÍNKOVÁ