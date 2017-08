Jsou si podobná jako vejce vejci. V centru Radost měla sraz dvojčata

Vyškov – Některá od sebe skoro k nerozeznání, jiná si hodně podobná. Čtvrteční odpoledne patřilo ve vyškovských Smetanových sadech v Mateřském centru Radost dvojčatům a jejich rodičům.

Nápad sejít se s dalšími ženami, která mají doma dvojčata nebo vícerčata, dostala Romana Říhová při brouzdání po sociálních sítích. „Jsem členka několika skupin na facebooku. Tam jsem viděla, jak se maminky dvojčat ve větších městech scházejí a tráví spolu čas. Napadlo mě, že to udělám ve Vyškově. Pak už to šlo samo,“ řekla organizátorka akce a matka čtyřletých chlapců i roční dcery.



Nešlo jen o to se sejít. Ženy si vyměňovaly své zkušenosti a pocity o tom, jak je to s dvojčaty někdy náročné a vysilující. „Měla jsem kluky jako první děti a brala jsem to normálně. Teď, když se na to podívám zpětně, náročné to bylo. S jedním mi to přijde jako brnkačka,“ řekla Říhová.



Přítomní si akci pochvalovali. „Dozvěděla jsem se to přes facebook, když jsem se dívala, co se kde zajímavého děje. Rozhodli jsme se přijet. Navíc v mateřském centru se nám moc líbí a akce je to velmi dobrá,“ poznamenala Monika Ryšavá, která přijela s manželem a dvojčaty ze Studnic.



Organizátorka byla s průběhem akce spokojená. „Ráda bych ji zopakovala na podzim, tentokrát už ale někde ve vnitřních prostorách,“ dodala na závěr organizátorka akce.