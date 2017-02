Pomoc pro postiženého Petra odstartovala vychovatelka. Z výtěžku akce koupí auto

Rostěnice, Vyškov – Denně vozí Vladimír Holub šestnáct kilometrů z Rostěnic do Vyškova a zpátky svého mentálně i fyzicky postiženého syna. Dnes jedenáctiletý Petr prodělal zhruba v půl roce dětskou obrnu a dodneška trpí následky. Sám se do školy nedopraví. Netrefí do ní a bez pomoci ani nevystoupí z autobusu. Neobejdou se tak bez auta.

Vladimír Holub se svým mladším synem Petrem. O obě děti sám pečuje jedenáct let.Foto: VLP / Hašková Martina

Jenže Holubovi na začátku letošního školního roku v autoservisu oznámili, že to jeho potřebuje generální opravu za desetitisíce korun. „Na tu ale nemám. Pečuji o dvě postižené děti, splácím hypotéku na byt,“ poznamenal.

Druhému Holubovu synovi, čtrnáctiletému Michalovi, odborníci diagnostikovali autismus. Jejich matka před lety spáchala sebevraždu. Otec tak zůstal na postižené děti sám. „Je velmi náročné se o ně starat, samozřejmě i kvůli výdajům. Starší syn je samostatnější, ale starosti mi dělají jiné věci. Třeba co bude, až vyjde základní školu. Doporučili mi, abych pro něj požádal o invalidní důchod,“ konstatoval muž. Každý neočekávaný výdaj, tedy i oprava auta, je pro něj potíž.

S Holubovými se už několik let přátelí rodina vychovatelky ze Základní školy Morávkova ve Vyškově Vladimíry Julínkové. V tamní družině se stará o mladšího z chlapců. Brzy si všimla, že má Holub problémy. „Když jsem se dozvěděla, co se stalo, chtěla jsem jim pomoci. Sehnala jsem si informace, vypracovala projekt a založila sbírku s názvem Auto pro Petříka,“ popsala Julínková.

Už za to jí byl otec dvou postižených dětí vděčný. „Samozřejmě jsem měl velkou radost, to se ani nedá popsat,“ řekl Holub, který pracuje na zkrácený úvazek.

Jinak by to ani nešlo, jeho mladší syn vyžaduje obrovskou péči. „Vozím ho do školy, jezdím pro něj. Každý den také musíme cvičit, aby se jeho stav nehoršil. Udělali jsme obrovský kus práce, Petřík zvládá chůzi docela obstojně. Nicméně potřebuje asistenci při hygieně, stále se s ním připravuji do školy,“ přiblížil Holub.

Každé tři týdny pak také s chlapcem jezdí k odbornému terapeutovi do Brna. „Vozit ho musím. Do autobusu by nenastoupil ani z něj nevystoupil. A způsob, jak se dostává do auta, je také velmi specifický,“ usmál se muž.

Když Julínková začala kvůli sbírce obcházet vyškovské firmy, většina z těch, které oslovila, podle ní slíbila pomoci penězi. Jedna pak nabídla širší spolupráci. „Příběh rodiny nás zaujal, a tak jsme navrhli, že uspořádáme větší akci. Její výtěžek poputuje na nákup zbrusu nového auta. Její název je Běhám a pomáhám. Předpokládáme, že dohromady i se sbírkou, ve které je nyní něco málo přes dvě stě tisíc korun, se nám podaří získat asi dvojnásobek,“ přiblížil za vyškovskou společnost Lear Martin Vašák.

Podle něj půjde o první ročník benefičního běhu. Firma hodlá založit tradici, kdy každý rok vybere konkrétní rodinu, které tímto způsobem pomůže. „Máme už nějaké tipy. Momentálně se ale v tomto směru soustředíme hlavně na běh pro Petříka,“ sdělil Vašák.

Chlapec bude se svým otcem a starším bratrem na akci také přítomný. „Určitě si ji nenecháme ujít,“ slíbil Holub.

Dobročinný běh: dospělí zdolají deset kilometrů

Vyškov – Datum 22. dubna by si do kalendáře měli poznačit příznivci sportu z Vyškovska, kteří se zároveň rádi účastní dobročinných akcí. Právě na tento den je ve Vyškově naplánovaná akce Běhám a pomáhám. Výtěžek poputuje na nové auto pro rodinu Holubových z Rostěnic. „Termín jsme vybrali tak, aby se nepřekrýval v jeden den s jinými velkými závody,“ vysvětlil za organizátory Martin Vašák.



Akce je vhodná jak pro dospělé, tak i pro děti. První jmenovaní, kteří se do 16. dubna zaregistrují přes internet, zaplatí startovné dvě stě korun. „V den závodu bude stát 280,“ vzkázal Vašák s tím, že pro dospělé je připravená desetikilometrová trasa.



Povede z Masarykova náměstí přes průmyslovou zónu Sochorova do Dědic a odtamtud zpět do centra Vyškova. Děti poběží podle věku padesát, tři sta padesát a sedm set metrů okolo náměstí.



Účastníci se můžou těšit i na doprovodný program akce, která potrvá od osmi hodin ráno přibližně do jedné odpoledne. „Pořádáme i dva koncerty. Jedna z kapel, které vystoupí, budou vyškovští Maggots,“ dodal Vašák. Druhou skupinu ještě organizátoři nevybrali.



Na akci budou pomáhat také vyškovští skauti. „Naši členové budou hlídat podél trati na místech, jako jsou například přechody pro chodce,“ sdělil zástupce vyškovského střediska Junáku Martin Soldán.



Bližší informace zájemci najdou na webu behamapomaham.cz.