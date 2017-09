Pořídí magnetickou rezonanci. Pacientu už nemusí do Brna ani Prostějova

Blanensko,Vyškovsko – Konec cest pacientů z Blanenska a okolních regionů do Brna nebo Prostějova. Blanenská nemocnice si koupí magnetickou rezonanci. „Je rozhodně dobře, že to tady bude. Hlavně pro staré lidi je těžké jezdit kvůli vyšetření až do Brna,“ pochválila záměr Věra Soldánová z Blanska. Magnetická rezonance slouží k zobrazování vnitřních orgánů lidského těla. Nejvíc se využívá v neurologii, onkologii, ortopedii či traumatologii.

Magnetická rezonance. Ilustrační foto.Foto: Deník/Attila Racek

Nemocnice usiluje o pořízení přístroje už od roku 2015. „Magnetická rezonance na Blanensku chyběla a čekací lhůty na vyšetření v Brně byly velmi dlouhé. Nyní se pohybují kolem dvou až tří měsíců,“ uvedl blanenský starosta Ivo Polák. O přístroji∙ Zřízení magnetické rezonance bude stát přibližně 50 milionů korun.

∙ Poslouží až 150 tisícům lidí z Blanenska a dalších severních částí kraje.

∙ Vedení nemocnice plánuje začátek zkušebního provozu na duben příštího roku. Záměr jako první schválila přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. Tvoří ji odborníci a zástupci pojišťoven. Kladně se ke plánované koupi přístroje staví i blanenští zastupitelé. „Schválili jsme předložený návrh jednohlasně,“ dodal Polák.

Kvůli magnetické rezonanci v Blansku postaví speciální bunkr. „Vše bude stát asi padesát milionů korun. Technologie stojí dvaatřicet milionů, stavba patnáct a projektová dokumentace dva a půl milionu korun. Je však možné, že se cena ještě změní," vypočítala ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

O platbu se podělí město a nemocnice. „Část peněz chceme získat i z dotací Jihomoravského kraje a formou úvěru. V současné době se koná výběrové řízení na technologii,“ oznámila Danihelková.

Vedení nemocnice počítá se spuštěním zkušebního provozu už na jaře příštího roku. „Snad se to podaří do dubna. Záleží na dotacích a výběrovém řízení. Už teď školíme dva lékaře, kteří budou s magnetickou rezonancí pracovat. Poté přibudou další zaměstnanci. Nepůjde jen o lékaře,“ uvedla ředitelka.

Magnetickou rezonanci nemají ani ve Vyškově. „V dohledné době o tom neuvažujeme. Pacienty posíláme do Prostějova a do Brna. Konkrétně v Prostějově je přístup velmi vstřícný. Akutní případy tam přijímají obratem. Objednaní čekají asi dva týdny," vysvětlila situaci tamní náměstkyně pro zdravotní péči Adéla Pojezdná.

Autor: Adam Kubík