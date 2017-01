Poslanci zamířili do Vyškova. Vojáci jim předvedou i ostré střelby

Blanensko, Vyškovsko – Nebýt městského kamerového systému, na vánočním stromu v Boskovicích by loni moc ozdob nezbylo. Symbol Vánoc na Masarykově náměstí si totiž vyhlédlo několik vandalů, kteří strhávali výzdobu a opakovaně ji ničili. „Díky kamerám jsme je dopadli. Bez nich by se nám to asi nepovedlo," uvedl velitel boskovických strážníků David Krátký. Na pořádek zejména v centru města dohlíží jedenadvacet kamer.