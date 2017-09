Povinné plavání? Školy trápí dojíždění a obsazené bazény

Blanensko, Vyškovsko – Nejméně čtyřicet hodin plaveckých lekcí musí absolvovat žáci prvního stupně základní školy. Tato povinnost se od prvního září týká všech základních škol v republice. „Není to pro nás velká změna. Za třináct let, co ve škole působím, jsme jezdili plavat každý rok. Rozdíl je, že si teď musíme na plavání vyhradit dvě hodiny tělocviku, protože dojíždíme do Vyškova. S tím jsme ale v rozvrhu počítali a není to pro nás problém,“ uvedl ředitel školy v Moravských Málkovicích na Vyškovsku Karel Jenerál.

dnes 09:30 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Kojan

Moravské Málkovice nejsou jediná obec, odkud musí žáci dojíždět do většího města. „Doprava představuje jedinou komplikaci. Zajišťujeme si ji sami. Plavání totiž zabírá v rozvrhu dvě hodiny, i když žáci plavou jen jednu. Děti tak přicházejí o hodinu tělocviku,“ upozornila ředitelka základní školy v Rostěnicích-Zvonicích na Vyškovsku Romana Bártová. Plavecké kurzy většinou platí školy ze svých zdrojů. Dopravu do bazénu pak rodiče. To se od prvního září změnilo. Školy mohou požádat ministerstvo školství o dotaci na dopravu. „My jsme si o ni zažádali. Plavat jsme pravidelně jezdili i předtím, než to bylo povinné. Navštěvujeme plaveckou školu ve Vyškově, přestože jsme z Blanenska. Do Vyškova je to blíž,“ řekla zástupkyně ředitele školy v Lipovci Hana Buchtová. Povinné plavání

∙ Platí od 1. září 2017.

∙ Školáci na prvním stupni musí absolvovat 40 hodin povinného plavání.

∙ Pro dojíždějící do bazénů jsou k dispozici dotační příspěvky.

∙ Plaveckou školu ve Vyškově letos navštíví 50 škol,

v Blansku 34 škol a školek. V Drnovicích na Blanensku používali na dojíždění peníze ze sdružení přátel školy a ze sběru papíru. Také v této obci chtějí využít dotační možnosti. Počkají však až na příští pololetí, kdy se plavecké kurzy konají. S narušením výuky nemají problém. Podobně jako jiní dojíždějící vyhrazují na plavání dvě hodiny tělesné výchovy. Celoroční doprava pro všechny žáky drnovické školy vyjde zhruba na dvaadvacet tisíc korun. Výuka i s pronájmem činí čtrnáct a půl tisíce korun. ČTĚTE TAKÉ: Očkování proti chřipce? Ideální doba je v září a v říjnu, upozorňují hygienici Tyto záležitosti nemusí řešit školy ve Sloupu a Velkých Opatovicích na Blanensku. Obě totiž mají krytý bazén ve svém areálu. „U nás plavou i žáci z druhého stupně,“ informovala ředitelka Karin Petrželková. Plavecké školy ve Vyškově a Blansku jsou v obou regionech logicky nejvytíženější. „Jezdí k nám přibližně padesát základních škol. Na prvním místě jsou ty z Vyškovska. Jezdí sem také z Brněnska a Prostějovska. Z Blanenska jen dvě,“ vypočítala vedoucí vyškovské plavecké školy Alena Konkolová. Zajímavostí je, že na tamní kurzy jezdí pětapadesát mateřských škol. Konkolová potvrdila mírný nárůst počtu kurzů pro letošní rok. Přičítá jej povinnému počtu hodin, které teď musí základní školy naplnit.



ADAM KUBÍK

ADAM LUKŮVKA

Autor: Redakce