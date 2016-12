Práce na obsáhlé publikaci o Vyškovu trvala patnácti autorům 5 let

Vyškov – Na první pohled překvapí váha a velikost. Při druhém pak člověka potěší obsah. Řeč je o nové publikaci Vyškov – dějiny města, která byla v minulých dnech nejen pokřtěna, ale také uvedena do prodeje. Přešlo jen několik desítek hodin a první várka byla vyprodaná. Další na pult turistického informačního centra dorazí tento týden.

Obsáhlá publikace o Vyškovu spatřila světlo světa. Patnáct autorů zmapovalo vývoj města od dávné historie po současnost. První výtisky novinky se rozprodaly v podstatě okamžitě.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Konkrétně dnes odpoledne. „Měli jsme k dispozici sto kusů. Třicet bylo určených pro radnici, zbytek jsme prodávali od pondělního odpoledne. Zájem byl opravdu velký. Ve čtvrtek dopoledne už jsme nic neměli," potvrdila pracovnice Turistického informačního centra Šárka Ambrožová.

Výtisků je patnáct set. „Vzhledem ke své velikosti jsou ale uskladněné jinde a k nám se dováží," vysvětlila Ambrožová.

Publikace mapuje nejen dějiny, ale i přírodní poměry a geologii, kronikáře, meziválečné vyškovské spolky i židovské obyvatelstvo. Každé kapitoly se ujal na slovo vzatý odborník. „Na knize se podílelo patnáct autorů, vesměs profesionálů a asi další dvě desítky lidí, například jazykoví poradci a fotografové. Snažili jsme se, aby informace byly fundované a odborné, ale také aby byla zajímavá pro většinu čtenářů," přiblížil vedoucí autorského kolektivu Karel Mlateček.

938stran má nová kniha Vyškov – dějiny města. Na jejím vzniku se podílela řada odborníků. Poslouží prezentaci města, velkou cenu má novinka pro sběratele nebo historiky.

Záměr se podle všeho vydařil. „Je ve své podstatě výjimečným dílem. Poprvé totiž podrobně a systematicky mapuje historii města od jeho nejstarších dějin až po současnost. Jsme rádi, že se publikaci podařilo dostat na trh. První ohlasy jsou velmi kladné a je o ni obrovský zájem," byl spokojený starosta města Karel Goldemund.

Příprava knihy trvala pět let. Vyškovanům zjevně chyběla. Potvrzují to i při nákupu v turistickém centru. „Zájemci často říkají, že na ni čekali už velmi dlouho. Jsou z ní nadšení, je to tlustá kniha, takže jsou občas zaskočení také tím, jak je těžká. Někteří ji hned rozbalí a oceňují řadu historických i současných fotografií," popsala Ambrožová.

Těch kniha obsahuje asi osm set. „Jsem toho názoru, že velikostí, obsahem i grafickým zpracováním je zcela výjimečná. Všechny účastníky projektu stála mnoho práce, ale výsledek stojí skutečně za to. Město dosud nemělo žádnou smysluplnou publikaci, která by sledovala jeho vývoj. Byla to trošku ostuda, řada obcí i moravských měst velikosti Vyškova takovou publikaci má. Nyní se k nim řadí i on," vyzdvihl Mlateček.

Poslední kniha o historii města s názvem Vyškovsko vyšla už v roce 1965, tedy před víc než padesáti lety.

Vydavatelem publikace je vyškovská radnice, vychází v češtině. Resumé je také v angličtině a němčině. Pořídit si ji plánuje například také obyvatel města Marek Vychodil.

Je přesvědčený, že taková publikace by lidem v domácí knihovně chybět neměla. „Pochybuji, že takto rozsáhlé dílo člověk přečte souvisle, ale kdykoliv do něj může nahlédnout. Je pravdou, že se o jeho vydání mluvilo hodně dlouho, takže jsem rád, že se věc podařila dotáhnout do konce. I počet autorů naznačuje, že šlo o pečlivou a zodpovědnou práci. A zdá se mi, že na to, jak je kniha obsáhlá, je cena, kterou za ni dám, velmi příznivá," zhodnotil Vychodil.

Kniha o dějinách Vyškova stojí 825 korun. V plánu je rovněž beseda s jejími autory. Uskuteční se v úterý 31. ledna ve vyškovské Knihovně Karla Dvořáčka od půl páté odpoledne.