Práce s hrnčířským kruhem? S citem v nohách. Jako řídit auto, zjistili lidé

Vyškov /REPORTÁŽ, VIDEO/ – Nutné je sladit všechny smysly a síly. Poslouchat lektorku a zároveň se soustředit na hlínu. Je to složité, ale zvládnout se to dá. Tak popisuje svoje první setkání s keramickou hlínou a hrnčířským kruhem Ivana Pokorná z Drnovic, která je jednou z několika účastníků sobotní dílny v Muzeu Vyškovska. Jde o první, kde si účastníci můžou vyzkoušet práci na kruhu.

Pokorná původně chtěla vytvořit misku. „A vyšel mi kelímek nebo hrníček. Ale jsem spokojená. Měla jsem strach, aby se mi to celé nezbortilo,“ usmívá se žena.

Podle lektorky Šárky Rotterové z Olšan, která s keramikou intenzivně pracovala třináct let a nyní už se soustředí hlavně na vitráže tiffany, by se člověk, který si chce vyzkoušet práci s hrnčířským kruhem, neměl hlíny bát. „Jde o tvárný materiál, který umí poslouchat. Ale ze začátku ne, to si s vámi dělá, co chce. Zlom ale vždycky přijde. Člověk pochopí, co má dělat s rukama. Ta doba nicméně u každého trvá jinak dlouho,“ říká Rotterová.

Problém podle ní může mít i ten, kdo neřídí auto. K ovládání kruhu, na němž jsou dva pedály, je totiž potřeba mít cit v nohách. „Ze začátku se musí roztočit na plné obrátky. Při tvarování se naopak musí ubrat. A kdo neřídí, nemá nacvičené, co dělat s pravou a levou nohou. V autě je to stejné,“ vysvětluje výtvarnice.

Muzejní dílna nicméně nepřilákala jen dospělé, ale i děti. Těm tak Rotterová říká, co mají dělat nejen s rukama, ale právě i s nohama. Kdy přidat plyn a kdy naopak zvolnit.

Sourozencům Barboře a Štěpánovi Šindlerovým, kteří si hrnčířský kruh v sobotu také osahali poprvé, se díky tomu jejich díla vydařila. „Dělala jsem misku, teď ještě ze zbytků po ostatních vyrábím zvířátka. Ty si také nechám vypálit. Určitě se ráda zúčastním i další keramické dílny, baví mě to,“ svěřuje se Barbora, zatímco tvaruje šneka s rodinkou a kočku.

Dílnu muzeum uspořádalo k výstavě keramiky, která je právě k vidění ve velkém sále. Zapůjčenou ji mají z Muzea Těšínska a je koncipovaná jako haptická. „To znamená pro lidi zrakově a jinak postižené. Obsahuje i dotykovou část, kde si návštěvníci můžou ohmatat materiál a poznat tak, jak práce na keramickém výrobku pokračuje. Jak vypadá, když je výtvor v prvotní fázi, tedy jen ze surové hlíny. Pak když je poglazovaný, když se přidělá ucho ke džbánku. Výstava je doplněná ale i exponáty z Vyškovska, kde má keramika velkou tradici,“ popisuje výstavářka organizace Eva Dvořáková.

Akce má dvě části. Za tři týdny budou účastníci své sobotní výtvory polévat glazurou a případně i zdobit. „To je ale také docela obtížné, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně do té doby jejich výrobky uschnou a vypálíme jim ji v peci, kterou jsme před časem pořídili. Díky tomu si také můžeme dovolit takovou akci pořádat,“ dodává Dvořáková s tím, že na jarní prázdniny muzeum chystá keramickou dílnu pro děti. Ale už bez hrnčířského kruhu.