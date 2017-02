Přehrada ochrání i před tisíciletou povodní. Rekonstrukce dodávky vody neomezí

Vyškov - V září 1969 údolí řeky Malé Hané u Opatovic obsadila těžká technika. Bagry srovnaly terén, dřevorubci pokáceli stovky stromů. Zhruba sedmdesát hektarů plochy zatopila voda. Po necelých třech letech, v červnu 1972, bylo hotovo. Dnes už neodmyslitelná součást Vyškovska, vodní nádrž Opatovice, se letos poprvé za svou existenci dočká rozsáhlé rekonstrukce. Kromě jiného obyvatele Vyškovska ochrání i před velkými povodněmi.

Letecký pohled na Opatovickou přehradu u VyškovaFoto: archiv DENÍKU

Konkrétně před desetitisíciletou vodou. „Zabezpečení nádrže tak bude odpovídat platné vyhlášce a zvýší bezpečnost proti přelití hráze,“ shrnul mluvčí státního podniku Povodí Moravy Petr Chmelař. Dodal, že akce zahrne i opatření, která sníží rizika poruchy přehrady.



Nedaleko pod nádrží leží vyškovská místní část Opatovice. Její obyvatelé rekonstrukci vítají. Povodní se ale nebojí. „Nepamatuji, že by někdy přeplnění nádrže hrozilo. V posledních deseti letech je vody spíš nedostatek. Na druhou stranu je pravda, že revize hráze je nutná. Za několik desítek let, co stojí, podloží pracuje,“ sdělil předseda tamního osadního výboru Jan Surý.



Rekonstrukce nádrže, která zásobuje pitnou vodou přes dvaačtyřicet tisíc obyvatel Vyškovska a okolí, začne už v březnu. Podnik v ní bude muset snížit hladinu. „Úroveň se bude odvíjet od aktuální fáze stavby. Maximální snížení je naplánované právě na jaro. Půjde o zhruba jedenáct a půl metru. Potrvá půl roku, kdy bude firma opravovat běžně zatopené objekty, například návodní opevnění a bezpečnostní přeliv,“ informoval statutární zástupce Povodí Moravy Antonín Tůma.

PITNOU VODU ZAJISTÍ

Někteří Vyškované doufají, že práce neovlivní dodávky pitné vody. „Jen aby se něco nestalo a Vyškov najednou nebyl bez vody. Otázka také je, jestli vystačí pro všechny, když bude v nádrži méně vody,“ zmínila například Vyškovanka Jarmila Gottvaldová. Podobné obavy podnik vyvrací. „Skupinový vodovod Vyškov a Bučovice bude mít dodávky i nadále zajištěné,“ ujistil Tůma. Po šesti měsících pak podnik hladinu zas zvýší a další práce budou pokračovat při menším upuštění.



O přípravách rekonstrukce už má údaje i osadní výbor Opatovic. Surý předpokládá, že místní mohou čekat nějaká omezení na silnici. „Zatím ale není připravený harmonogram. Jakmile ho získáme, budeme obyvatele informovat, pokud to bude nutné,“ oznámil Surý.



Náklady státní podnik vyčíslil na osmasedmdesát milionů korun bez daně. Konec prací plánuje na rok 2019. Jak už Vyškovský deník Rovnost informoval, k tomuto datu směřuje pozornost řady obyvatel Vyškovska. Zastupitel okresního města a předseda dozorčí rady podniku Povodí Moravy Roman Celý se totiž před časem zaobíral možností zpřístupnit hráz vodního díla. „Podnik už zkontaktoval radnici a ta přijala jeho podmínky. Jde například o umístění odpadkových košů, zabezpečení úklidu a dohledu policie. Nyní je jednání s ohledem na rekonstrukci zbytečné, ale pár měsíců před jejím dokončením téma znovu otevřeme,“ slíbil Celý.

Rekonstrukce v kostce

•Termín prací: 2017–2019.

• Oprava se dotkne zhruba 10 objektů (třeba koruny hráze, bezpečnostního přelivu, skluzu, vývaru, odpadního koryta a přitěžovací lavice).

• Objem nádrže se zvětší o 22 % (její objem je téměř 10 milionů m³, zatopená plocha činí 70,51 hektaru).

• Hlavní bude výstavba vlnolamu a jeho propojení se zemním těsněním.

• Zvýšení maximální hladiny je možné díky navýšení těsnicího prvku hráze (PVC fólie do jílového jádra).