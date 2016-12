Nová past na příliš rychlé řidiče. Zařízení je vyfotí ve Vyškově

Vyškov – Radar změřil rychlost, v případě jejího překročení řidiče hlídka zastavila a přestupek vyřešili na místě. Dosavadní systém, kdy policisté měřili rychlost běžnými radary a mobilním stacionárním radarovým zařízením, postupuje k propracovaněj­šímu. Vyškovští policisté po dohodě s městem kontroly zintenzivní. K tomu využijí i automatizované zařízení.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Řidiči se tak musí připravit na to, že ne vždy je při překročení rychlosti zastaví policisté. Zařízení takové auto vyfotí a okamžitě snímek spolu s rychlostí přepošle policii. „Ta údaje předá pracovníkům odboru dopravy vyškovského městského úřadu. Úředníci vyrozumí majitele a stanoví pokutu," informovala mluvčí vyškovské policie Alice Musilová.

Pokuta bude nižší než v klasickém správním řízení. A bez bodového ohodnocení. „Musí však být zaplacená do patnácti dnů. V opačném případě přejde řešení přestupku do režimu správního řízení se všemi jeho náležitostmi," dodala mluvčí radnice Dana Ryšánková s tím, že systém naběhne do provozu v průběhu ledna.

Udělenou sankci by podle Musilové měli lidé brát jako varování. „Smyslem je zvýšit bezpečnost, nikoliv řidiče nachytat. Věřím, že nově zavedená opatření napomůžou ke zvýšení bezpečnosti ve Vyškově. Nechceme šoféry nijak šikanovat, dodržování předepsané rychlosti, obzvlášť na nebezpečných místech, by ale mělo být samozřejmostí," podotkl starosta Vyškova Karel Goldemund.

Město a dopravní inspektorát společně vytipovaly nejrizikovější místa, kde má tento typ měření rychlosti pomoci zvýšit bezpečnost. „Co se týká lokalit, konkrétní oblasti sdělit pochopitelně nemůžeme. Obecně ale nejčastěji lidé překračují rychlost v průjezdních úsecích obcí, nedodržují zónu 30 a překračují rychlost v místech, kde je snížená přechodným dopravním značením," vyjmenovala Musilová.

Umístění zařízení by uvítali například ve Lhotě, kde problémy s rychlou jízdou řeší dlouhodobě. „Řidiči si při cestě z kopce ve směru od Rychtářova na Vyškov s tím, jak rychle zrovna jedou, hlavu nelámou. Mohlo by jít o účinné řešení," je přesvědčená předsedkyně osadního výboru Marie Šlapalová.

Měření budou svým radarem s využitím automatizovaného zařízení zajišťovat vyškovští dopravní policisté. Měřit ale nepřestane ani městská policie. „Ta bude ovšem postupovat tak, jak jsou lidé zvyklí. Po překročení rychlosti řidiče zastaví a přestupek vyřeší na místě, případně ho předají správnímu orgánu," dodala Ryšánková.

Scarabeus

∙ Je software, který pořídila vyškovská radnice.

∙ Pomůže oboru dopravy s automatizovaným zpracováním přestupků.

∙ Stál asi 580 tisíc korun včetně propojení s dalšími radničními systémy.