Přijdou o radu i čtvrtinu zastupitelů. Je to přežitek, tvrdí starosta

Brno - Do domácí péče již lékaři propustili policistu, který utrpěl vážná zranění při nehodě luxusního policejního auta. Jako spolujezdce přitom vezl zástupce šéfa hradního protokolu Vladimíra Kruliše. Pro Deník Rovnost to ve středu potvrdil mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára. Sportovní auto sjelo s osádkou do příkopu letos v květnu v brněnských Chrlicích.