První mládě zooparku: kůzle kozy kašmírské

Vyškov – První přírůstek vyškovského zooparku? Samička kozy kašmírské. Narodila se přímo na Nový rok. „V příštích týdnech očekáváme další přírůstky. Postupně začnou rodit ovce a kozy od všech druhů," informoval mluvčí zooparku Pavel Klvač.

Kůzle kozy kašmírské narozené 1. ledna ve vyškovském zooparku.Foto: Pavel Klvač

Co se však týká jména, to kozička nedostane. „U běžných druhů to nemá vzhledem k velkému množství zvířat smysl. Výjimku udělali chovatelé u kůzlete, které se narodilo poslední den roku 2016, dostalo jméno Silvestr," zmínil Klvač.