První školní den ve Vyškově: kvůli rozkopané ulici kolabovala doprava

Vyškov - Jedno auto za druhým, desítky dětí přebíhající přes silnici a několik nervózních řidičů. Tak vypadala situace v pondělí ráno před Základní školou Purkyňova. Komplikovanou dopravní situaci první školní den, měla na svědomí oprava Purkyňovi ulice.

Více než dvacet minut hledal místo k zaparkování řidič Michal Staněk . „Je to hrozné nemám kde zastavit, pořád jezdím sem a tam. Málem do mě narazil autobus, protože se neměl jak stočit. Krásně si ty opravy naplánovali, člověk se ani k doktorovi nedostane," zhodnotil Staněk.

Řada řidičů měla auta zaparkovaná v jednosměrce podél cesty nebo pod školou. Autobusy nabíraly zpoždění. „Kvůli opravám jsou tady problémy běžně, ale dnes je to úplná krize. Začala škola, lidé stojí s auty všude a já se do úzké uličky nemám jak stočit. Navíc nahoře ještě stojí bagr, takže je to děs," řekl jeden z řidičů autobusu, který nemohl do ulice Stejskalovy vjet kvůli špatně zaparkovanému autu.

