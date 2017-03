Rekontrukce centra Vyškova: obratiště nahradí fontány

Vyškov – Nová plocha s opěrnými zídkami a fontánkami i předlážděné chodníky. Na výsledek stavebních prací v centru Vyškova si obyvatelé ještě chvíli počkají. Nejdřív se spolu s obchodníky musí smířit s několikaměsíčním omezením. Chodníky lemující Masarykovo náměstí i ty v přilehlých ulicích totiž rozkopou dělníci.

Kromě nové barvy chodníků si po rekonstrukci Masarykova náměstí ve Vyškově lidé užijí i odpočinkové plochy v Husově ulici. Silnice v centru ani trojúhelníkového středu náměstí se práce letos ani příští rok nedotknou.Foto: Vizualizace: Městský úřad Vyškov

Město se rozhodlo využít oprav plynovodů a náměstí předláždit. Nynější zámkovou dlažbu z devadesátých let čeká recyklace. „Stejná se už nevyrábí. Šedočervenou barvu ploch tak vystřídá šedá a světle šedá v kombinaci se světlou žulou,“ přiblížil mluvčí radnice Michal Kočí.

Rekonstrukce plynovodů, začne v polovině dubna. „Je nezbytná kvůli zajištění bezpečných dodávek plynu. Ukončení prací předpokládáme v srpnu,“ vzkázal mluvčí dodavatele plynu, společnosti Innogy, Pavel Zajíc. Letos se plynaři zaměří na Sušilovu ulici a na severní a západní část náměstí ke Komerční bance.

Rozkopaného náměstí se rozhodlo město využít i k oslovení dalších vlastníků inženýrských sítí. Poskytovatelé internetu tak položí optické vedení, dojde také k výměně kanalizačních přípojek. „Nainstalujeme i množství kabelových chrániček. Náměstí bude prošpikované sítěmi, ale nebude třeba ho rozkopávat několikrát,“ řekl vyškovský starosta Karel Goldemund.

Příští rok přijde na řadu ulice Jana Šoupala, Husova a část Masarykova náměstí podél radnice po kruhový objezd a Zámeckou ulici. Součástí prací bude i stavba vodních prvků v Husově ulici. „Obratiště pro auta zmizí, svou funkci neplní.

Hlavní pěší cesty jsou v současnosti zablokované zahrádkami podniků, chodci musí vstupovat do silnice. Mezi kavárnou a cukrárnou vzniknou dvě plochy, které budou sloužit právě podnikům. Chodníky tím pádem uvolníme. Místo pak zatraktivníme vodními prvky a nově vysázenou zelení,“ informoval starosta. Jak dodal Kočí, cena prací bude známá až po výběrovém řízení.

O rekonstrukci centra už vedení města diskutovalo jak s tamními obyvateli, tak podnikateli. „Chceme vše koordinovat tak, abychom obchodníkům co nejméně narušili podnikání. Provoz a zásobování nijak zásadně omezené nebudou,“ ujistil Goldemund.

Minimalizovat dopady plánují i plynaři. „Na stavbu dohlédne koordinátor bezpečnosti práce, zajistíme vstupy do objektů. Pracovní dobu předpokládáme ve všedních dnech od sedmi do osmnácti hodin, o sobotách pak od osmi do čtyř odpoledne,“ upřesnil Zajíc.

Na novinky se těší například Vyškovanka Marie Pěkná. „Rekonstrukci nějak přežijeme, zvlášť když bude rozdělená do etap. Bude ale příjemné sednout si na zmrzlinu do zeleně k fontánkám,“ představovala si.

S poklesem tržeb počítá

S městským architektem diskutoval majitel cukrárny v Husově ulici Michal Doubek už několikrát. Z toho, že obratiště pro auta u jeho podniku nahradí posezení s vodním prvkem a zelení, je nadšený. „Nejenže to přinese mnohem hezčí prostředí, ale věřím, že i naláká víc zákazníků,“ spoléhá Doubek.

Jeho letní zahrádka totiž nebude tak jako dosud přiléhat k budově, ale přesune se právě do středu obratiště. Návštěvníci cukrárny a protější kavárny tak budou usedat ve zmodernizovaném prostoru. „Podle plánů jsem přesvědčený, že to bude mít úroveň. Od budovy se přesune také stánek se zmrzlinou. Součástí plochy bude betonová stěna se stékající vodou a před ní bude právě zmrzlinářka,“ popisuje.

Než bude stavba hotová, počítá naopak s poklesem tržeb. „Jakmile se okolí rozkope, lidé nebudou chtít překonávat překážky. Nyní tak jen pevně doufám, že práce zaberou co nejkratší dobu,“ věří Doubek.