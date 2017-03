Rodiny s dětmi jezdí na kole i po I/50. Stavba bezpečných tras vázne na dotacích

Blanensko, Vyškovsko – Komplikace s výkupy pozemků kvůli cyklostezkám už v Bučovicích vyřešili. Teď budou hledat dotace. Na příspěvky čekají i v dalších obcích.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Osvětlená je jen zčásti a pokrývá ji tráva nebo šotolina. Vydat se z bučovické místní části Černčín do města není po současné cestě zrovna pohodlné ani bezpečné. Změnit to má cyklostezka, kterou aktuálně radnice projektuje. „Do poloviny roku chceme mít projekt v ruce. Jestliže na přelomu roku požádáme o dotace, v tom příštím bychom mohli začít stavět. Pozemky máme až na několik málo výjimek vykoupené," sdělil bučovický místostarosta Jiří Horák.

Někteří poměrů znalí cyklisté ale nechápou, proč chce město dělat cyklostezku právě do Černčína. „Kopec, který do místní části vede, je hodně prudký. Kdo je trénovaný, vyšlape ho. Ale pro obyvatele to podle mě moc není. Stačil by chodník," myslí si třeba Tomáš Šafránek z Bučovic.

cyklostezky v regionu

Adamov

● délka: 3 kilometry

● povede podél břehu Svitavy od tenisových kurtů po náměstí Práce



Blansko

● délka: 2,5 kilometru

● začne u ČKD Blansko Holding v Gellhornově ulici, skončí u odbočky na Lažánky



Bučovice – Černčín

● délka: 1,5 kilometru

● v Bučovicích začne za ulicí Koliba, povede přes pole a skončí v Májové ulici na začátku Černčína



Bučovice – Kloboučky

● délka: 500 metrů

● povede směrem od Klobouček na Bučovice k místu, kde začíná chodník



Slavkov u Brna – Hodějice

● délka: 2,5 kilometru

● má vést po Bučovické ulici k silnici I/50. Tu podejde využitím stávajících mostů přes Němčanský potok. Skončí v katastru Hodějic u parkoviště firmy Fenstar

Chodník sice v místě nevznikne, pěší ale podle Horáka možná budou mít na stezce vyznačený pruh. „Chceme ji tam mít hlavně kvůli bezpečnosti lidí," řekl.

Po čem obyvatelé i cyklisté ve městě volají, je stezka z Bučovic do Klobouček. I ta je v plánu. Město očekává, že každým dnem bude hotový projekt. Cyklostezka by mohla začít vznikat stejně jako ta do Černčína v příštím roce.

S největší pravděpodobností už letos se příznivci cyklistiky budou cítit bezpečněji na trase z Bučovic do Slavkova u Brna. Slavkovská radnice požádala o dotace na stavbu cyklostezky do Hodějic, díky níž jezdci na kolech nebudou muset od vesnice do města jezdit po frekventované mezinárodní silnici I/50. „Já jsem po ní snad nikdy na kole nejel. Ale viděl jsem tam třeba rodiny s dětmi. To považuji za velký hazard," okomentoval Šafránek.

Jestli dotace dostanou, by ve Slavkově měli vědět ve druhé čtvrtině letošního roku. „Pokud je získáme, ještě letos bude cyklostezka stát," ujistil vedoucí slavkovského odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Peníze jsou problém také v Adamově na Blanensku, kudy prochází evropská cyklotrasa z Varšavy do Vídně. Městem po ní projíždí obrovské množství cyklistů, jenže vede po rušné hlavní silnici. Radnice proto chce vybudovat cyklostezku na druhém břehu řeky Svitavy v úseku od tenisových kurtů po náměstí Práce. „Se stavbou počítáme, budeme kvůli ní aktualizovat územní plán. V současné době ale máme důležitější akce. Bereme si na ně překlenovací úvěry a z toho důvodu jsou nyní podmínky dotací na cyklostezky nad možnosti města," přiznal starosta Adamova Roman Pilát.

Čekání na dotace je i důvod, proč zatím nevzniká cyklostezka z Drnovic do Zbraslavce na Blanensku. „Ale předpokládám, že do poloviny roku by stavba mohla začít. Pokud vše půjde dobře, do podzimu bude hotovo," řekl starosta Drnovic Petr Ducháček.

To v Blansku, kde má vzniknout cyklostezka od ČKD Holding po Lažánky, aktuálně připravují smlouvy pro výkup pozemků a jednají s vlastníky parcel. „Když letos všechno nachystáme a příští rok získáme dotaci, stavět se začne v roce 2019," vzkázal vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Singletraily v okolí Jedovnic loni projelo 35 tisíc lidí

Blanensko – Singletraily. Úzké stezky vybudované v přírodě. Nevedou dlouho rovně, příliš z kopce ani do kopce. Ve světě jsou podobné trasy běžné. Používá se pro ně název singletrek. Na Blanensku po nich cyklisté začali jezdit loni v dubnu v okolí Jedovnic.

Tamní tři různě obtížné okruhy o celkové délce osmadvacet kilometrů byly první na jižní Moravě. Podle provozovatele stezek spolku Singletrail Moravský kras je loni projelo asi pětatřicet tisíc lidí na horských kolech. „Snažíme se cílit na rodiny s dětmi," uvedl jednatel spolku Petr Vaněk.

Dodal, že do budoucna chtějí síť singletrailových stezek rozšířit. Letos má vzniknout další základna pro cyklisty v Mariánském údolí v Brně-Líšni s dvaceti kilometry stezek.

Dalšími singletraily jsou Boskovické stezky v lokalitě Doubravy. Podobně jako v Jedovnicích je dotuje kraj. „Projekt zahrnuje výstavbu devíti různě obtížných tras. Dále pak stavbu singletrack centra, pumptrackovou dráhu a workoutového hřiště," uvedla mluvčí jihomoravského kraje Monika Brindzáková.

Se stavbou sportparku začali Boskovičtí loni na podzim.