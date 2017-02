Rozšíření Zahradního centra? Jedině s podchodem, zní ze Slavkova

Slavkov u Brna – I kdyby vznikl na silnici I/50 z Brna do Uherského Hradiště odbočovací pruh a přechod pro chodce, rozšíření Zahradního centra v Křenovické ulici o supermarket a další obchody nepovolíme. Tak zní vzkaz slavkovských zastupitelů, který vzešel z neveřejného jednání se zástupci investora, společností Billa.

V takzvané křenovické aleji chce investor postavit nový obchodní dům, který má sloužit nejen lidem ze Slavkova u Brna, ale také těm z okolních obcí. Foto: Vizualizace: Goodwill Industry

„Jsme naprosto jednotní. Kdokoli by se vydal přes ,padesátku‘, třeba i po přechodu, páchá sebevraždu,“ prohlásil slavkovský místostarosta Petr Kostík.

Ačkoli Billa připravila pro zástupce města nad Litavou obsáhlou prezentaci, kterou je chtěla přesvědčit o svých návrzích, podle vedení radnice existuje jediné řešení: podchod. „Chceme vyřešit bezpečnost pěších, což je i názor policie. Je třeba se bavit o tom, kdo ho zaplatí. Někdo musí přijít s návrhem. My jsme investici nevyvolali. Dejme tomu, že by stavba podchodu vyšla na deset milionů. Pokud investor řekne, že dá pět, my tři a kraj dva, můžeme se bavit dál,“ vzkázal slavkovský starosta Michal Boudný.

Postoj k návrhu nechtěl investor komentovat. „Budeme dál hledat s městem řešení a snažit se vyhovět požadavkům tak, aby obchodní centrum mohlo co nejdřív vzniknout,“ ujistil projektový manažer podniku, který Billu zastupuje, Čeněk Šenkyřík.

Zároveň upozornil na fakt, o kolik je plán města dražší než řešení, které nabízí Billa. „Investor je ochotný na své náklady rozšířit nynější silnici o nový samostatný odbočovací pruh vlevo při napojení silnice Křenovická na I/50 a vytvořit základ cyklostezky do vesnice. To by vyšlo zhruba na dva a půl milionu korun, podchod na patnáct,“ porovnal Šenkyřík.

Podle starostových slov zástupci Billy navrhli jako opatření pro bezpečnost chodců autobusovou zastávku u rozšířeného zahradního centra. „Ta ale problém nevyřeší,“ je přesvědčený Boudný.

Postoj vedení Slavkova se nelíbí některým okolním obcím. „Ve městě je jediný supermarket, který už nestačí. Když od nás lidé jedou nakupovat v pátek, mají problém se přes I/50 vůbec do města dostat. Kdybychom se všichni na věci dívali jako nyní ve Slavkově, nikdy by se nic nepostavilo,“ tvrdil před časem zbýšovský starosta Jaroslav Žalkovský.

Nespokojený je také jeho kolega z Holubic Stanislav Přibyl. „Další supermarket je ve městě potřeba. Argumenty o bezpečnosti chodců jsou podle mě jen zakrývací manévr,“ okomentoval holubický starosta.

Někteří Slavkované poukazují na to, že jediný velký obchod ve městě, Penny Market, je na okraji města směrem k Brnu. „A kdybychom měli chodit nakupovat k zahradnímu centru směrem na Křenovice, bylo by to ještě dál,“ posteskla si důchodkyně Milada Paráková ze sídliště Nádražní.