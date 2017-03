Rozšířený park u zámku nabídne relaxační zónu. Součástí bude hřiště na pétanque

Habrovany - Na podzim dokončili Habrovanští úpravy parku u tamního zámku. Obec na Vyškovsku vyšly na dvě stě tisíc korun. Letos mají zastupitelé v plánu park rozšířit a přizpůsobit k relaxaci obyvatel. Výdaje odborníci vyčíslili na tři a půl milionu korun. Dotace jsou zatím s otazníkem.

Pétanque - ilustrační fotoFoto: DENÍK/Soňa Ličková

Loni šlo o malou akci. „Vykáceli jsme břízy a zasadili lípy. Pořídili jsme ale také nové lavičky a upravili chodník,“ upřesnil starosta obce Radoslav Dvořáček.



Rozšířením parku má vzniknout klidová a relaxační zóna, která bude navazovat na upravený park. „Pozemky nebyly naše. Jakmile je ale původní vlastníci převedli na obec, začali jsme plánovat,“ uvedl starosta. Jak dodal, v plánu jsou dva mostky přes tamní potok, dětské hřiště nebo třeba hřiště na petang.



Otázkou ale zůstává, zda obec dosáhne na dotace. „S dotacemi je to komplikované, takže to možná nakonec budeme dělat ze svého,“ připustil Dvořáček.



Podle tamní obyvatelky Olgy Skácelové je park už teď hezky opravený. „Staré stromy jsou ošetřené, dřív to bylo všechno zpustošené. Už teď se mi v parku líbí,“ svěřila se žena.

ADÉLA JELÍNKOVÁ