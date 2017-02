S čenekem, kapustou i olivami. V Bučovicích hledali recept na nejlepší sekanou

Ježkovice – Asi málokdo by čekal, že ho na cestách zastaví člen FBI. To je pak třeba vytáhnout peněženku a raději přispět do kasičky výběrčího. Své o tom vědí řidiči, kteří v sobotu odpoledne projížděli Ježkovicemi. Těm se do cesty kolikrát postavila i havajská tanečnice nebo Mexičan. Obyvatelé vesnice totiž zrovna slavili ostatky.