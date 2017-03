S koněm, bez počítačů. Jarní táboření láká i na adrenalinové hry v přírodě

Blanensko, Vyškovsko - V koňském sedle, na policejní stanici nebo v lesní chatě bez jakýchkoliv vymožeností civilizace. Pořadatelé táborů se předhánějí v originalitě a děti z Vyškovska i Blanenska tak mohou strávit týdenní jarní prázdniny, které začínají příští pondělí, různě. Kapacity táborů jsou už ale beznadějně plné.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Švec

To potvrdil i hlavní vedoucí a organizátor tábora v Jedovnicích Milan Šimo. „Plno jsme měli velice rychle. Zájem byl obrovský. Rodiče jsou asi rádi, když děti vypadnou ven a netráví čas u počítačů,“ prohlásil muž.

Pořadatelé adrenalinového tábora jim nepovolí žádnou elektroniku. „Budou bez mobilů, bez počítačů. Telefon půjčíme dětem jenom večer, pokud budou chtít zavolat rodičům,“ doplnil Šimo. Jak řekl, děti prostřednictvím zajímavých aktivit a her tak rychle zatáhnou do děje, že jim elektronika ani nechybí.



Z celého Blanenska i Vyškovska se jedná o jediný klasický jarní tábor, zbytek jsou tábory příměstské, kde školáci netráví noci.



Podle Ota Kostky z blanenského Domova dětí a mládeže Oblázek se děti raději vracejí na noc domů. „Ze zkušeností víme, že menší děti domov potřebují, rodiče tudíž preferují příměstské tábory,“ vysvětlil muž. Spolu s kolegy naplánoval tábor Jarní mapování, ve kterém děti můžou trávit celý týden od rána do čtyř hodin odpoledne.

VYPRODÁNO OD LEDNA

Přestože jsou tábory určené školákům do patnácti let, zájem o ně projevují především ti mladší. To tvrdí i Jarmila Režná z vyškovského střediska volného času Maják. „Na táboře máme převážně mladší děti, výjimečně dvanáctileté,“ řekla žena, která organizuje jezdecký tábor. Vyprodáno má už od ledna. „Máme i spoustu náhradníků, budeme muset navyšovat kapacitu,“ prozradila Režná. Jak dodala, o zábavu spojenou s koňmi je obrovský zájem.



Němčanský tábor Malý detektiv také hlásí plno. Jako jediný jej pořadatelé z Dětského klubu Němčánek poskytují zdarma, využili totiž dotací z Evropské unie. Motivem je seznámení děti s činností policistů. „Navštívíme slavkovskou policii, děti uvidí služebnu, auta a strážnici je seznámí s tím, čemu by se měly vyvarovat,“ popsal pořadatel Patrik Hrozek.

ADÉLA JELÍNKOVÁ