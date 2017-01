Se zateplením ivanovické haly pomůže městu stát. Rekonstrukce vyjde na miliony

Blansko /FOTOGALERIE/ – Je teprve ve čtvrté třídě a už má v Městské knihovně v domovském Blansku svoji první výstavu. Nese název Spokojené stračeny. Jonáš Jura si totiž vybral hodně netradiční téma, kterým jsou krávy. „Figurky krav sbíral už odmalička. V době, když jsme ho přihlásili do přípravky základní umělecké školy, ale kreslil to, co děti jeho věku," popisuje začátky Jonášovy tvorby jeho máma Markéta Jurová.