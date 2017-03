Sešlé historické domy: peníze na opravy nejsou, soudy mlčí

Bučovice, Blansko – Jana Majnušová se do Bučovic na Vyškovsku přistěhovala v sedmdesátých letech minulého století a hned začala pracovat jako zdravotní sestra na tamní poliklinice. Ta sídlila ve dvou obrovských starých domech s čísly 33 a 34 na Slavkovské ulici. V domech, které památkáři o téměř čtyřicet let později prohlásili za památné a státem chráněné, a to těsně předtím, než tehdejší bučovičtí zastupitelé stihli podat pokyn k jejich demolici. Na místě chtěli postavit supermarket.

dnes 05:55 SDÍLEJ:

Fotogalerie 11 fotografií Pamětní domy v bučovické Slavkovské ulici nadále chátrají. Jejich oprava by stála 54 milionů, to ale město nemá.Foto: Deník / Jelínková Adéla

Ze zbídačeného komplexu dvou budov je Majnušové smutno. „Už tehdy to byla stará barabizna, ale že by nám střecha padala na hlavu, to ne,“ vzpomněla. Jak dodala, už v sedmdesátých letech bučovické památné domy potřebovaly zrekonstruovat. „Podlahy se pod kroky prohýbaly a houpaly, velká oprava by byla už tenkrát na místě. Proto se divím, že domy ještě tak dlouhou dobu vydržely jako penzion, když se nechávaly v podstatě sejít časem,“ přemítala žena. Zchátralé budovy nechávají už zastupitelé postupně vyklízet. V domě číslo 34 žijí poslední dva nájemníci. „Domy chceme mít nachystané na opravu. Pakliže se nám podaří získat dotace, začneme s rekonstrukcí okamžitě,“ uvedl starosta Bučovic Radovan Válek. Po zkrachovalých plánech s Norskými fondy je už ale k příspěvkům spíše skeptický. Poslední naději spatřuje v projektu zahraniční spolupráce podporovaném Evropskou unií. Do té doby chce starosta zařídit alespoň opravu střech, které jsou na tom nejhůř. „Musí to ale ještě projít na konci března přes zastupitele, snad zvítězí zdravý rozum,“ doufal Válek. Nejen podkroví, ale i přízemí budov poukazuje na nepříznivý vliv času, který si s památkami nepěkně zahrál. „Do stěn nám stoupá voda, budova se proto musí zespodu vysušit, je nutné zlepšit statiku a také vnitřní dispozice prostor,“ upřesnil správce objektu Karel Obhlídal. Projektový plán by tedy byl, ale peníze chybí. Salmův mlýn chátrá Zato v Blansku chybí obojí. Tamní státní památka Salmův mlýn je už pětadvacátým rokem v restituci. A nikdo neví, kdy a jak spor s rodinou Salmů dopadne. „Kvůli restitucím a nerozhodným soudům mlýn chátrá. Dokud není jasný majitel, nikdo do oprav nechce investovat. Pak vám taky někdo může vyčítat, že vkládáte peníze do cizího,“ argumentoval místostarosta Blanska Jiří Crha. Historickou památku by ale podle Barbory Čihalíkové ze Státního památkového ústavu v Brně stát spadnout nenechal. „Vlastníkům pomáháme, pokud je vůle a chybí jenom peníze. Pro ty nejhorší případy máme nachystaný havarijní fond. Nikdo nechce, aby památka spadla,“ ujistila. BUČOVICKÉ DOMY 33,34 A SALMŮV MLÝN

● Obě státní památky v Bučovicích pochází nejspíš z druhé poloviny 19. století. Podle projektového plánu by rekonstrukce obou domů stála rozpočet města 54 milionů korun. Jen na opravu střechy je potřeba 3,5 milionu korun

● Projekt na rekonstrukci Salmova mlýna zatím neexistuje

● Státní památkový ústav každoročně pomůže penězi s opravou zhruba třem až čtyřem památkám v každém z okresů ADÉLA JELÍNKOVÁ

Autor: Redakce