Školní bufety končí, nová pravidla jsou příliš přísná

Vyškovsko – Žádné brambůrky, energetické nápoje ani párky v rohlíku. V bufetu Základní školy na Letním poli ve Vyškově volí zdravější alternativy svačinek. Třeba čerstvě obložené bulky, i celozrnné, se zeleninou, sýrem nebo salámem. Přísná kritéria vyhlášky ministerstva školství o nezdravých potravinách, přezdívané jako pamlsková, ovšem budou pro bufet i tak velmi pravděpodobně znamenat omezení sortimentu.

Vyhláška začala platit loni v září, nicméně její důsledné dodržování vyžadují kontroloři teprve od začátku letošního ledna. Například bufet ve vyškovské škole Nádražní 5 kvůli ní končí. Přitom vedení školy spolu se zájmovým sdružením rodičů dohlíželo, aby potraviny v bufetu byly vyhovující. „Nyní nám ale provozovatel dává výpověď. Budeme hledat nového, ale vzhledem k omezením, které vyhláška přináší, nevěřím tomu, že se podaří sehnat adekvátní náhradu," byl skeptický ředitel školy Pavel Pospíšil.

Rodiče přitom podle něj byli s bufetem spokojení. „Když chodí pro děti, vidí, jaká je v bufetu nabídka. I doma žáci řeknou, co si koupili. Nesetkali jsme se s výraznějšími problémy. Párkrát nějaký rodič řekl, že se mu část sortimentu nelíbí, ale to jsme se s provozovatelem hned dohodli na změně," sdělil Pospíšil.

To na Letním poli provozovatelka bufetu se zavíráním ještě vyčkává. Na kontrolu. „Věřím, že potraviny budou v pořádku. Pokud naznají, že ne a bude to nutné, zavřu. Zaměstnání mám, takže mně se nic nestane, ale bude mě to mrzet. Od začátku se snažíme nabízet co nejlepší sortiment," zmínila provozovatelka Jarmila Matulová.

Ředitel Pospíšil má za to, že striktní podmínky vyhlášky ničemu nepomůžou. „Z mého pohledu jde o špatný krok. Když máme polední přestávku a já sleduji, s čím se děti vrací, nestačím se divit. V rukou mají kofoly, coca-coly, párky v rohlíku i bramboráky. Myslím, že řešení není dotažené," uvedl.

Dopad pocítí i přímo škola. „Provozovatel bufetu nám dával dárky do tomboly, přispíval také na školní akce a dotoval různé odměny. Měli jsme z něj i nájem. I to je pro nás ztráta," přiznal ředitel.

Co zakazuje pamlsková vyhláškaenergetické nápoje, výrobky obsahující kofein (kromě čaje) a umělá sladidla (kromě žvýkaček bez cukru), v bagetách a pečivu nesmí být kečup, majonéza, dresink a hořčice, na část výrobků jsou stanovené limity soli, cukru a tuku, transmastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků; ovocné a zeleninové šťávy a nektary s přidaným cukrem (včetně medu a melasy), více než 0,5 g soli nebo 1 g přidaného cukru ve sto gramech zpracované zeleniny a ovoce

Provozovatelka bufetu Jarmila Matulová říká:

Začít musejí rodiče

Vyškov – Bufet v Základní škole na Letním poli ve Vyškově provozuje Jarmila Matulová z Drnovic třetím rokem. V začátcích sama chodila na hygienu zjišťovat, co v něm můžou a nemůžou prodávat.

Jaká má pamlsková vyhláška úskalí?

Je těžké hledat správné potraviny. Třeba co se týká vod, můžou mít do čtyř gramů cukru. Jenže některé firmy to ještě nemají na přebalech, teprve vytváří etikety. Údaj mi potvrdí jen obchodní zástupce.

Myslíte, že vyhláška pomůže ke zdravému stravování dětí?

Nejsem si jistá. Bufet jsme zřídili na přání rodičů. Vydávali jsme i svačinky. Pak si je začali odhlašovat, maminky nám volaly, že tam dcerka nejí jogurt, tam zase rybičkovou pomazánku. Dětem chybí návyky z domova. Pracuji i na benzince a někdy se nestačím divit, co jim všechno koupí. Kofola je to nejmenší.

Tu nenabízíte?

Ne, ani chipsy. Děti si je ale koupí jinde. Bydlím v Drnovicích a tam o půl osmé naběhnou do jednoho z obchodů a nakoupí si i energetické drinky.