Slavkov spustil mobilní rozhlas. SMS zprávy informují třeba o čištění ulic

Vyškovsko – Jezdit opatrněji by ve středu měli řidiči na silnicích Vyškovska. Aktuálně na mnoha místech komplikují provoz sněhové jazyky. Podle informací policistů jde o okolí Kučerova, potíže jsou i na silnici 431 z Bučovic do Vyškova a také na silnici 430 z Vyškova na Tučapy. Kromě sněhových jazyků se vytvořila i ledovka, a to mezi obcemi Habrovany a Nemojany a také na dálnici D1 z Vyškova na Rousínov.