Slavkovský zámek bez bariér? Nákladné úpravy počítají i s výtahem pro vozíčkáře

Slavkov u Brna /ROZHOVOR UVNITŘ/ – Když si chce vozíčkář Antonín Hrabec užít krásu interiérů slavkovského zámku, je to pro něj mnohem náročnější než na jiných jihomoravských památkách. „Má totiž spoustu schodů," vysvětlil předseda občanského sdružení Vozíčkáři ze zámku z Habrovan na Vyškovsku. Za pár let už nebude takové problémy řešit.

Podle aktuálních informací má správa zámku jisté dotace na stavbu výtahu a naléhavou rekonstrukci valů, kterým hrozí zborcení. „Jde o projekt za osmapadesát milionů korun, který z pětaosmdesáti procent pokryje dotace z evropského fondu Integrovaný regionální operační program," potvrdila mluvčí zámku Veronika Slámová.

Vozíčkáři se na prohlídkové trasy v prvním patře dostanou bez komplikací do tří let. „Projekt by mohl odstartovat v květnu, a to nejnáročnější akcí, kterou je oprava zámeckých valů, a zajištěním statiky severní rampy. Příští rok tam začneme pokládat nové dlažby a osvětlení. Vozíčkáři se pak do zámku dostanou pohodlně díky výtahu v sezoně 2020," upřesnila mluvčí.

Se záměrem víc zpřístupnit památku lidem na invalidním vozíku přišla ředitelka Eva Oubělická. A je to zhruba rok a půl, kdy se vedení zámku podařilo získat souhlas památkářů. „Ačkoli jsme schopní k nám handicapované dostat, je to nepohodlné. A například schodolez tady nemůžeme mít pořád," okomentovala.

Výtah bude v místě zborceného schodiště v pravém křídle zámku při pohledu z nádvoří. „Protože nijak nezasáhne do rázu památky, neměli jsme se stavbou problém," sdělila pracovnice brněnské pobočky Národního památkového ústavu Jana Firbasová.

Podle vozíčkářů neexistuje v kraji zámek s funkčním výtahem. „Na problémy s bariérami narážíme všude. Někde ale nejsou tak velké jako ve Slavkově u Brna. Třeba v Lednici mají jen tři schody, to se ještě dá zvládnout. Vím o bezbariérovém zámku ve východních Čechách. Jde o Častolovice, mají tam schodolez. Jde o bezpečné zařízení, ale ne zrovna příjemné," zhodnotil Hrabec.

Osobní výtah mají na zámku ve Valticích na Břeclavsku. Pochází pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Má dřevěnou kabinu zdobenou secesními prvky. Nyní je zrenovovaný, ale nefunkční. „Uvést ho do provozu by bylo velmi drahé a v příštích deseti letech určitě nereálné," předeslal vedoucí oddělení Národního centra divadla a tance zámku Valtice Zbyněk Šolc.

Oprava valů a stavba výtahu

• Náklady na projekt jsou vyčíslené na 58 milionů korun. Evropská dotace pokryje 85 procent, 5 procent zaplatí stát a zbylých 10, tedy asi šest milionů, město.

• Rekonstrukce čtyři metry vysokých zámeckých valů o délce 150 metrů má začít letos. Po ní budou návštěvníkům dostupné po celém obvodu. Vzniknout mají i nové točité schody vedoucí z parku do valů.

• Výtah vznikne uvnitř pravého zámeckého křídla z pohledu z nádvoří. Povede do prvního patra. Vejde se do něj jeden člověk na vozíku a doprovod. Stavba bude rozdělená do etap a hotová má být v roce 2020.

Zdroj: Zámek Slavkov-Austerlitz

Zcela bezbariérový zámek? V republice jen jeden, říká mluvčí památkářů

Kroměříž – Najít stoprocentně bezbariérový zámek, to je v podstatě jako hledat jehlu v kupce sena. Tvrdí to i Dagmar Šnajdarová z kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu. „Úplně bez bariér znám v České republice jeden," říká mluvčí instituce, která spravuje také památky v Jihomoravském kra­ji.

Je na jižní Moravě nějaký bezbariérový zámek?

O žádném takovém nevím. Ani o tom, že by některý v naší správě výtah chystal. Ten ve Slavkově patří městu.

Jak je to celkově v České republice?

Bezbariérových zámků je obecně velmi málo. Je ale i řada takových, do kterých se vozíčkáři s pomocí dostanou. Třeba ve Vranově je schodů víc. Nicméně pracovníci vždy ochotně lidem na vozíku pomůžou, obzvlášť když se nahlásí dopředu. Úplně bezbariérový, s výtahem, znám jeden. Ovšem ne na jihu Moravy, ale ve východních Čechách. Patří soukromníkům.

V čem je největší problém, proč se zámky nepouští do úprav, které zajistí bezbariérovost?

V řadě z nich takové úpravy nejsou možné. Jde o obrovský zásah do stavby. Mám syna na vozíku, doma máme výtah, takže vím, co všechno to znamená. Není to vůbec jednoduché.