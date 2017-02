Šlechtic v labyrintu renesance. Na zámku ukáží lidem i kuriozity

Blanensko, Vyškovsko – Jihomoravské památky jsou stále oblíbenější. V roce 2015 je navštívilo něco málo přes čtyři sta tisíc návštěvníků, loni už přes půl milionu. Správci hradů a zámků chtějí trend udržet, a tak si pro novou sezonu přichystali řadu novinek. Těší se na ně třeba Jan Hort z Bořitova na Blanensku. „Navštívil jsem známější zámky v jižních Čechách a nyní vyrazím někam u nás," plánuje. Rovnost přináší přehled největších letošních lákadel.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Veselý

NOVĚ S PRŮVODCEM. Boskovický hrad vstoupil do roku 2017 s novým kastelánem. Společně s majitelem Dominikem Božkem chtějí oživit bohatou historii hradu. „Na letošek chystáme novinku, a to prohlídky s průvodcem, které tu chyběly. Připravujeme i novou naučnou stezku,“ odtajnil Božek. Trasu doplní osmnáct informačních cedulí. Kromě toho správci hradu zpřístupní další část hradních sklepů. „Dbáme také na bezpečnost, proto opravujeme zdivo, měníme kompletně schodiště i zábradlí,“ dodal majitel s tím, že hotovo bude prvního května.

ŠLECHTIC V LABYRINTU. Úplně novou expozici ve dvanácti místnostech a s interaktivními prvky nabídne letos zámek v Bučovicích na Vyškovsku. Letošní rok tam zasvětí renesanci. „Výstava ponese název Moravský šlechtic ve svém labyrintu. Obohacená je o dotykové obrazovky nebo repliky předmětů. Program je určený i pro školy, které se právě obdobím renesance zabývají,“ popsala novinku bučovická kastelánka Jana Burianková.

Dál tam bude takzvaná kunstmístnost, tedy komora, kde šlechtici shromažďovali kuriozity. „Prostory pro expozici jsme museli opravit. Uvedli jsme je do původní podoby tím, že jsme odstranili příčky, které tam v minulosti nebyly,“ vysvětlila Burianková. Na výlet za renesancí se návštěvníci můžou těšit od prvního července. Významnou novinkou je i nové bezbariérové sociální zařízení v přízemí zámku.

HRAD I ZÁMEK. Nový prohlídkový okruh pod názvem Hrad chystají od prvního června také na zámku v Kunštátu na Blanensku. Původně totiž na místě nynějšího zámku stál skutečně hrad. „Cíl výběrového okruhu je seznámit návštěvníky s nejstarším stavebním vývojem prostor od založení hradu v období středověku až po rok 1520,“ přiblížil kunštátský kastelán Radim Štěpán.

Návštěvníci objeví i metody stavebněhistorického průzkumu. Nová trasa začne před průčelím raně gotického paláce, povede do přízemí původní gotické věže a povede západním křídlem do dnešního mezipatra, které je jádrem středověkého hradního paláce.

HISTORIE BYDLENÍ. Novou trasou se od třiadvacátého března pochlubí také slavkovský zámek. „Prohlídka nebude spjatá přímo se zámkem, ale s historií bydlení a povede severním křídlem paláce přes historické komnaty,“ přiblížila mluvčí zámku Veronika Slámová. Do tří let by se navíc měli vozíčkáři dostat do prostor prvního patra výtahem. Slavkov se loni pyšnil rekordní návštěvností přes sto tisíc lidí, což je o deset tisíc víc než v roce 2015.

Průvodce na zámku? Herec s perfektní francouzštinou

Blanensko, Vyškovsko – Být průvodce na hradu nebo zámku je podle kastelánů jedna z nejoblíbenějších brigád studentů. Zájem o historii není ale jediná podmínka. „Uchazeč by měl mít dobrou paměť a musí svým výkladem zaujmout návštěvníky,“ vyjmenovala kastelánka zámku v Rájci–Jestřebí na Blanensku Jana Kopecká. Tam se noví průvodci učí texty už od podzimu.

Ve Slavkově u Brna na Vyškovsku každý rok v lednu a únoru vybírají až třicet nových průvodců. Přednost dávají těm osvědčeným. „Máme kostýmované prohlídky, takže uchazeči musí mít chuť hrát a předvádět se. Kromě toho chceme vždy aspoň jednoho s perfektní francouzštinou,“ uvedla mluvčí zámku Veronika Slámová.

Kvůli slavnému Napoleonovu vítězství z roku 1805 v bitvě tří císařů u Slavkova do města každoročně zavítá mnoho Francouzů.

Požadavek, aby zájemce o místo průvodce ovládal aspoň jeden světový jazyk, mají všichni správci památek.

KAROLÍNA ŠTUKAVCOVÁ

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ