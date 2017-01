Sněhové jazyky a ledovka komplikují situaci na silnicích Vyškovska

Vyškovsko – Jezdit opatrněji by ve středu měli řidiči na silnicích Vyškovska. Aktuálně na mnoha místech komplikují provoz sněhové jazyky. Podle informací policistů jde o okolí Kučerova, potíže jsou i na silnici 431 z Bučovic do Vyškova a také na silnici 430 z Vyškova na Tučapy. Kromě sněhových jazyků se vytvořila i ledovka, a to mezi obcemi Habrovany a Nemojany a také na dálnici D1 z Vyškova na Rousínov.

Ledovka na Litoměřicku, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Podle cestářů jsou silnice první třídy holé, suché a vymrzlé. „Na některých se ale místy tvoří vlivem větru sněhové jazyky. Na cestách druhých a třetích tříd je ujetá vrstva sněhu krytá posypem a ve vyšších polohách se rovněž tvoří sněhové jazyky a někde zůstávají ledové plotny. Žádné havárie nemáme hlášené a uzavírky také ne," informovala dispečerka vyškovských silničářů Libuše Zavřelová. V terénu jsou jak sypače, tak i radličky. „Co se týká jazyků, varování před silným větrem platí do odpoledne. Ledovka zřejmě nepoleví ani v následujících dnech, mají přijít ještě větší mrazy," dodala Zavřelová. Čtěte také: Mrazy a sněžení pokračují. Hrozí i sněhové jazyky

Autor: Martina Hašková