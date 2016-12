Stadion postaví firma z Rousínova. Lidé si zabruslí možná už koncem roku 2017

Vyškov – Cena a délka výstavby. Dvě kritéria, ke kterým vedení vyškovské radnice přihlíželo v případě nabídek pro výstavbu a provozování zimního stadionu. Koncesní smlouvu už vyškovští zastupitelé podpořili. Město ji uzavře se společností Zimní stadion Vyškov z Rousínova. „Jde o dceřinou společnost firmy H+H, která staví a provozuje stadiony nejen v Česku, ale i v zahraničí. Není tedy nijak neprověřená. Pokaždé si kvůli účetnictví zakládá dceřinou společnost. Tímto završujeme víc než dvouleté úsilí," potvrdil starosta města Karel Goldemund.

Vizualizace nového zimního stadionu ve Vyškově.Foto: MěÚ Vyškov

Výběrové řízení bylo dvoukolové. Zájemci byli dva. Momentálně běží patnáctidenní lhůta na odvolání. „Problémy ale neočekávám," naznačil starosta.

Vítěz bude stadion provozovat po dobu patnácti let. Na základě smlouvy město společnosti zaplatí téměř 138 milionů korun. Zhruba 127 milionů tvoří samotná výstavba. Zbytek jsou například úroky, troje bankovní záruky, pojištění a další. „Částku město nezaplatí najednou, ale bude ji koncesionáři postupně splácet, konkrétně v šesti etapách. Výstavba stadionu potrvá maximálně 366 kalendářních dnů," informovala mluvčí Vyškova Dana Ryšánková.

První platba je stanovená na konec roku 2018. „Půjde o prvních třicet procent. Následovat budou splátky dvakrát po dvaceti a třikrát po deseti procentech. Momentálně máme v rezervě pětapadesát milionů korun. Předpokládám, že v příštím roce bychom mohli přidat dalších patnáct. Budeme mít tedy na splácení našetřených sedmdesát milionů, což je víc než polovina sumy," vyčíslil Goldemund.

70Tolik dalších parkovacích míst vznikne v okolí nového zimního stánku. Kromě hokeje a veřejného bruslení nabídne i restauraci, prostory pro fitness a šatny pro hokej, volejbal, tenis a fotbal.

Hned v lednu chce město firmě předat staveniště. „Ta se následně pustí do demoličních prací. Během roku pak na místě starého zimního stadionu vyroste nový," sdělila Ryšánková.

O domácí prostředí tak už přišli například hokejisté z Městského bruslařského klubu Vyškov. Někteří odešli na hostování, nejmladší sportovci spoléhají na ledy v okolí. „Do konce sezony, tedy do března, máme tréninky zajištěné. Budeme jezdit do Blanska a Prostějova. Další sezonu budeme řešit nejdřív v únoru," poznamenal vyškovský trenér a sekretář klubu Jiří Kurial.

V červnu loňského roku stáli vyškovští zastupitelé před otázkou, zda se přiklonit k totální rekonstrukci stadionu, nebo jeho novostavbě. Vzhledem k nedostatečné statice nosné konstrukce zvolili druhou variantu. „Věřím, že ještě před koncem příštího roku budou Vyškované mít možnost stadion navštívit a vyzkoušet jeho led," konstatoval Goldemund.

Právě hokejisté by přesný termín uvítali. „Jenže to nám nikdo neřekne. Pokusíme se například o nějakou fúzi s jiným oddílem, aby kluci hráli a v půlce sezony bychom se mohli vrátit na domácí led. Ale to bohužel nemůžeme vědět. Na jaře uvidíme, co dál," řekl trenér.

Po skončení výstavby se společnost stane provozovatelem stadionu. Přitom ale musí dodržet podmínky, které si město ve smlouvě stanovilo: například využití stadionu pro veřejné bruslení, bruslení pro školy nebo právě pro bruslařský klub. „Samozřejmě se těšíme. Uvidíme, jaké budou možnosti. Vznikne nová hala, takže to může přilákat nějakého sponzora, který bude ochotný mládež finančně podpořit," věří Kurial.