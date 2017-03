Starosta Bučovic Válek končí, koalice se změní

Bučovice – Bučovická opozice slaví. Po výzvě komunistických zastupitelů Josefa Boudy a Zdeňka Koudelky rezignoval ve středu starosta města Radovan Válek. Odstoupení ale podle jeho slov nesouvisí ani s předešlými kauzami, například případem šikany na jedné z bučovických škol, ani s neustávajícími tlaky opozice.

Končící bučovický starosta Radovan Válek. Archivní snímek.Foto: DENÍK/David Němeček

Lídr Volby pro město tvrdí, že prostě chce být lékařem. „Ve firmě, kde pracuji, máme málo lékařů na velké množství pacientů. A šéf mi dal na výběr: Buďto budu doktorem, nebo starostou,“ informoval Válek. Rozhodl se pro praxi. Jiné důvody razantně odmítá.



Někteří zastupitelé ale Válkovi nevěří. Jednalo by se podle nich o příliš velkou shodu okolností. „Sice nám k rezignaci uvedl tento důvod, ale myslím, že jeho odstoupení ovlivnily i nedávné kauzy,“ vyjádřil se nyní opoziční zastupitel, ale brzy pravděpodobně jeden ze dvou budoucích místostarostů Bučovic Jiří Šarman z ANO.

rávě ANO a také ČSSD mají podle něj na dalším zasedání zastupitelstva ve středu pátého dubna rozšířit nynější dvoučlennou koalici Volby pro město a lidovců.



Šarman se starostovým odchodem souhlasí. „Po všem, co se stalo, bych se přiklonil k jeho odvolání z funkce,“ řekl otevřeně.



O kauze, kterou zmínil, informoval Deník Rovnost nedávno. Opozice vyčítala Válkovi aktivitu v případu šikany, která se podle všeho objevila na bučovické škole 711. Podle některých zastupitelů ale do případu neměl vůbec zasahovat. „Musel jsem jednat, žádali mě o to rodiče,“ bránil se Válek.



Komunistický zastupitel Bouda, který Válka po aféře ve škole k rezignaci vyzval, skutečný důvod starostova odchodu neřeší. Je rád, že dojde ke změně. „Vítám Válkův odchod, nic pozitivního Bučovicím nepřinesl. Vývoj města stagnuje,“ kritizoval.



Válek ale takové hodnocení odmítá. Nekonečné tahanice s opozicí mu přijdou směšné. „Město se nepochybně posunulo dopředu. Klesla míra zadlužení, kolem pětadvaceti procent rozpočtu dáváme do investic. To nikdy dřív nebylo,“ reagoval.



Ve starostovském křesle ho nejspíš nahradí dosavadní místostarosta Jiří Horák z KDU-ČSL, který včera nebral telefon „Tvořili jsme nerozlučný tandem, takže ať to do konce dotáhne ten, který to se mnou začal,“ komentoval výměnu Válek.



Z politiky ale neodchází. „Starostování pro mě bylo dobrou zkušeností, zůstanu dál zastupitelem,“ sdělil.

ADÉLA JELÍNKOVÁ