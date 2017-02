Starosta: V kronikách jsme měli hokej, pořádně jsem se do toho obul

Dobročkovice – Fascinovalo ho, jak se všechno mění, jak je jeho rodný kraj náhle jiný. „Zajímá mě, jak všechno bylo, co se stalo a kam až můžeme dojít. Pořád nad tím přemýšlím," svěřuje se starosta Dobročkovic Josef Pištělák. A zároveň tamní kronikář, který dennodenně a s velkou radostí objevuje zapomenutou historii obce.

Sbor dobrovolných hasičů Dobročkovice.Foto: Archiv/SDH Dobročkovice

Staré kroniky Dobročkovic hledal po celém kraji. „V těch kronikách jsme měli hokej. Když jsem se stal starostou, pořádně jsem se do toho obul,“ popisuje Pištělák, který většinu života prožil jako zemědělec na polích a loukách poblíž Dobročkovic.

ČTYŘI OBECNÍ KRONIKY

Od roku 2007 našel čtyři obecní kroniky, o dva roky později už začal psát vlastní. Do té přispívá jednou ročně, potom, co si všechny denní zápisy předepisuje do „provozního“ sešitu. „Já si to doma naškrábu a až potom přepíšu, aby to nějak vypadalo,“ směje se starosta.



Kromě kroniky Pištělák tvoří i její „přílohu“, jak to sám nazývá. Tam střádá veškeré historické upomínky, které souvisí s dějinami obce. „Chci, aby to bylo všechno zachované pro mladé. Fotky domů, příkopy kolem cest, jak to tu bývalo,“ vysvětluje kronikář. Dodává ale, že mladí lidé se o historii obce nezajímají. I proto, že k Dobročkovicím nemají zásadní vazby.



Materiál sbírá, kde se dá. Na internetu například vyzývá obyvatele vesnice, aby přispěli k rozšíření díla, poskytli staré fotografie nebo třeba dopisy, a tím pomohli odhalit další fragmenty ztracených obecních dějin. „Ozvali se mi lidé i z jiných států. Získal jsem třeba dopisy rodáků, kteří byli internováni v sibiřských gulazích,“ říká sedmdesátiletý muž.



Lidé ale podle jeho zkušeností většinou nechtějí informace poskytnout. „Mnozí jsou pořád zafixování na dobu totality a bojí se, že bychom to mohli použít proti nim. Ale za každý střípek historie, který se ke mně dostane, jsem strašně rád,“ vzkazuje Pištělák.

ADÉLA JELÍNKOVÁ