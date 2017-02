Starý stadion už zbořil obří bagr, dělníci zanedlouho začnou stavět nový

Blanensko, Vyškovsko /INFOGRAFIKA/ - Po starém vyškovském zimním stadionu z osmdesátých let minulého století už nezůstaly téměř žádné stopy, v posledních dnech ocelovou konstrukci rozstříhal obří bagr a odvezly náklaďáky.

Zatímco ještě před několika dny připomínala starý zimní stadion ve Vyškově ještě jeho ocelová konstrukce, dnes už po ní není ani památky.Foto: archiv MěÚ Vyškov

V budoucnu tamním sportovcům poslouží úplně nová stavba za téměř 138 milionů. „V létě 2015 stáli vyškovští zastupitelé před volbou, zda se přiklonit k rekonstrukci haly, nebo novostavbě. Vzhledem k špatné statice nosné konstrukce zvolili druhou variantu," připomněl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Terasovou střechu nového stadionu nahradí oblouková, změní se vstup pro diváky a výrazně se zmenší hlediště, nabídne místa pro čtyři sta lidí. Na druhou stranu nabídne víc zázemí pro sportovce. Chybět tam nebude restaurace s kuchyní, prostory pro fitness a šatny pro hokej, volejbal, tenis a fotbal.

Vyškovští musejí kvůli stavbě počítat s dočasným zavřením parkoviště u zimního stánku. Těžká stavební technika má navíc na dvou přenosných semaforech v nedaleké Dědické ulici přednost před ostatními auty. Na světlech ale celou dobu s výjimkou průjezdu nákladních aut svítí zelená. „Zprávy strážníků hovoří o tom, že provoz v lokalitě nijak netrpí," tvrdil vyškovský starosta Karel Goldemund.

Zimní stadion v Blansku čeká zase rekonstrukce chladicího zařízení za čtyřiatřicet milionů korun, technici se pustí do práce v létě 2018. „Podstatou projektu je změna technologie chlazení. Dosud používaný toxický čpavek nahradí chladivo nové generace," přislíbil jednatel společnosti Služby Blansko Jiří Charvát.

Město chce podle něj co nejméně zasáhnout do programu klubů, které sportoviště využívají. Někteří sportovci se přesto plánovaných prací obávají. „Omezení nebo zavření stadionu by nám zkomplikovalo situaci. Kde bychom měli trénovat, v Boskovicích? Na to by řada hráčů nemusela přistoupit," zdůraznil člen výkonné rady blanenského hokejového klubu Dynamiters David Bílý. A dodal, že by mnohem víc uvítal nové mantinely, plexiskla a spoje mezi nimi, od kterých by se neodrážely puky.

V Boskovicích dokončí stavbu singletrailů, tras pro terénní cyklistiku v tamních lesích. Téměř deset kilometrů speciálních stezek si vyžádalo náklady přes čtyři a půl milionu korun. „Se stavbou stezek souvisí výstavba areálu Sportparku, který představuje zázemí pro cyklisty a turisty," upřesnila Marie Zezulová z odboru rozvoje města a investic boskovické radnice.

Cena jednopodlažní budovy včetně pumptrackové dráhy se podle ní vyšplhala k téměř pěti a půl milionu korun.