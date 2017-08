Strážníkem? V osmnácti je brzy, varují velitelé

Blanensko, Vyškovsko - Doby, kdy se na jedno místo strážníka hlásilo čtyřicet lidí, jsou dávno pryč. Nyní máme dva měsíce vyvěšený inzerát a uchazečů je pět. Tak popisuje současnou situaci velitel vyškovské městské policie Petr Sedláček. Už od příštího roku má jemu i jeho kolegům v celé České republice pomoci novela zákona, která mimo jiné snižuje minimální věk uchazečů z jedenadvaceti na osmnáct let.

Podle části velitelů v regionu však tak mladý člověk není na náročnou práci připravený. Osmnáctiletí nováčci navíc podle novely nesmí používat zbraň a řídit auto s majáky. O nedostatečné kvalifikaci mluví například šéf bučovické městské policie Marek Čulík. „Kdybych měl možnost výběr ovlivnit, sáhl bych po někom starším než po osmnáctiletém klukovi. Takový mladík nemá zkušenosti. Nemohl bych ho dát do společné hlídky k větší rvačce v hospodě, ani poslat něco vyřídit mezi staršími lidmi, kde člověk musí do konverzace zapojit cit,“ vysvětlil Čulík.

Netrvá na tom, že by uchazeči mělo být třeba přes třicet. „Už třiadvacetiletý člověk bude lidsky jinak vyspělý než osmnáctiletý kluk,“ tvrdil Čulík.

Podobného názoru je i velitel strážníků z Blanska Martin Lepka. „Adepti se do této práce moc nehrnou. Ale hranice osmnáct let je podle mě nízká. Máme ve výběrových řízeních, že upřednostňujeme ty, kdo už mají zkušenost s prací strážníka případně policisty. Zatím se nám daří sehnat vždy někoho takového,“ pochvaloval si Lepka. Na druhou stranu psycholožka Alena Kovaříková nižší věk jako překážku nevnímá. A to, že mladý strážník nedostane zbraň, může podle ní sloužit zároveň jako pojistka. „Pokud je člověk starší, neznamená to, že je emočně vyzrálejší a dokáže lépe kontrolovat sebe či krizovou situaci,“ upozornila.

Dodala, že naopak novinku vnímá jako příležitost pro mladé. „Hned po škole můžou nastoupit do zaměstnání a pod vedením zkušenějších kolegů do funkce dozrát,“ dodala.

Zásadní výhrady nemá ani Sedláček. Podle něj však novela pomůže spíš větším městským policiím, kde je několik útvarů. „Nicméně i u nás může mladík obsluhovat kamerový systém a teprve po čase přejde do výkonu služby. Bylo by vhodnější, kdyby byl hned plnohodnotný strážník, ale ani toto není špatná cesta. Vždyť i u policie můžou být už od osmnácti let,“ uvedl vyškovský velitel.

V týmu mu momentálně chybí dva kolegové. A o pozici není valný zájem.