Svátky na Vyškovsku: v Křenovicích děti zabaví pastýři, dospělé noční koledování

Křenovice – Je dílem jednoho z místních obyvatel. Postavy, které ho tvoří, jsou vyrobené z lamina. Kromě svaté rodiny v něm lidé můžou obdivovat tři krále, pastýře, ovce a další, kteří se malému Ježíškovi přišli poklonit. Řeč je o křenovickém velkém malovaném betlému, jenž už několik let pravidelně od období adventu zkrášluje dvůr obecní hospody. A stejně jako v uplynulých letech také letos u něj budou na Štědrý večer znít koledy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Hrabal

„Vždy se sejde skupina několika rodičů, kteří hrají na hudební nástroje a společně s dalšími příchozími si zazpívají. Nechybí například housle nebo kytara," přiblížil místostarosta Křenovic Petr Maděra, který letos betlém nainstaloval zhruba v polovině prosince.

Štědrovečerní koledování

∙ začne v jedenáct hodin v noci ve dvoře obecní hospody v Křenovicích

∙ hrát bude pětice místních obyvatel: Lada Mozdřeňová, Jana Póčová, Jiří Pospíšil, Stanislav Hort a Alois Hrabálek

K vidění bude do 10. ledna a podle starosty Jana Mozdřeně má být na Štědrý den přístupný od rána do večera. Zpívání u něj je nicméně určené spíš pro dospělé. „Začne zhruba v jedenáct hodin v noci. Naváže na půlnoční mši svatou, která se uskuteční v našem kostele od deseti hodin večer," sdělil starosta.

Hrát a zpívat bude pětice křenovických obyvatel. A pokud bude příchozím zima, můžou se ohřát u ohně, který bude v obecním dvoře udržovat další z místních. „Kromě toho si lidé budou moci dát i horký punč," doplnil Maděra.

Zkrátka ale na Štědrý den nepřijdou ani nejmenší obyvatelé obce. Pro ty je akce připravená na odpoledne. Několik rodičů jí loni navázalo na někdejší tradici, kdy vesnicí chodili pastýři a zvěstovali novinu, že se v Betlémě narodil Ježíšek. „Letos budou obcí projíždět asi od půl druhé odpoledne. Kromě setkání s nimi děti můžou přinést ozdoby, třeba i vlastnoručně vyrobené, na vánoční strom. A to od dvou do čtyř odpoledne. To už je u nás také v podstatě tradice, která vznikla hlavně z důvodu, aby se děti při čekání na Ježíška zabavily," sdělila zastupitelka Marcela Drápalová.

Kina

POHÁDKY POD STROMEČEK

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Kino Sokolský dům Vyškov



ZOOTROPOLIS

Kdy: úterý od 15.00

Kde: Kino Ivanka Ivanovice na Hané



FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT

Kdy: úterý od 17.30

Kde: Kino Sokolský dům Vyškov



MANŽEL NA HODINU

Kdy: čtvrtek od 20.00

Kde: Kino Sokolský dům Vyškov

Výstavy

PODVODNÍ KRAJINY, TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE, KDYŽ JSEM CHODIL DO ŠKOLY

Kdy: neděle 25. prosince, pondělí 26. prosince 13.00 až 17.00

Kde: Muzeum Vyškovska



LETEM SVĚTEM S OŘECHY

Kdy: pondělí 26. prosince 14.00 až 16.00

Kde: Muzeum v Bučovicích



BETLÉMY

Kdy: neděle 25. prosince, pondělí 26. prosince 13.00 až 17.00

Kde: kaple svaté Anny ve Vyškově

Koncerty

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY STŘÍBRŇANKA

Kdy: pátek od 19.00

Kde: v kině Brigáda v Bučovicích



COLLEGIUM MUSICALE BONUM

Kdy: sobota

Kde: chrám Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna



VÁNOČNÍ KONCERT MARTINA HAMMERLE-BORTOLOTTIHO

Kdy: úterý od 18.00

Kde: kostel svatého Bartoloměje ve Vážanech nad Litavou

Sportovní tipy

AQUAPARK VYŠKOV

Krytý areál: sobota 24. a neděle 25. prosince zavřeno, pondělí 26. prosince otevřeno pro veřejnost od 8.00 do 21.00

Finská sauna: sobota 24. a neděle 25. prosince zavřeno, pondělí 26. prosince otevřeno od 14.00 do 20.45



BAZÉN BUČOVICE

Otevřeno pro veřejnost: pondělí 26. prosince od 13.00 do 20.00



ZIMNÍ STADION VYŠKOV

Bruslení pro veřejnost: sobota 24. prosince od 13.15 do 15.00, pondělí 26. prosince od 10.45 do 12.45