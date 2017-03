Světový den ledvin. Zdarma je vyšetří na Blanensku i Vyškovsku

Blanensko, Vyškovsko – Luděk Zelený z Bučovic přišel k praktickému lékaři se zápalem plic. Přidal se zánět ledvin, které mu začaly selhávat, takže před rokem a půl musel začít docházet na dialýzu. Teď ho čeká transplantace ledviny.

Ilustrační fotografieFoto: DENÍK/Miloslav Dostálek

Onemocnění tohoto párového orgánu je zrádné v tom, že se dlouho nijak neprojevuje. Připomíná to Světový den ledvin. Ve čtvrtek se k němu připojují specializovaná pracoviště na Blanensku i Vyškovsku. Zájemci si tam mohou nechat bezplatně ledviny vyšetřit. Stačí přijít se vzorkem moči.

Nefrologické oddělení Nemocnice Blansko se ke kampani připojí už podeváté. „Časný záchyt chronického onemocnění ledvin je velice důležitý. Nemocní se sníženou funkcí ledvin mají zvýšené riziko onemocnění srdce a cév a jsou také ohroženi selháním ledvin, což se později dá řešit už jen dialýzou nebo transplantací,“ zdůraznila mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. Zájemci o vyšetření tam mohou přijít ve čtvrtek od sedmi do dvou hodin.

Na bezplatné vyšetření zvou ve čtvrtek od osmi do pěti hodin také do nefrologické ambulance Nemocnice Boskovice. „Příchozí se hned dozví, jestli patří mezi rizikové pacienty a mohou si případně domluvit další vyšetření,“ uvedla tamní lékařka Zuzana Němcová.

Bez objednání může kdokoliv přijít na preventivní vyšetření ledvin také do dialyzačních středisek B. Braun Avitum ve Slavkově u Brna, Vyškově a v Ivančicích, a to v době od osmi do tří hodin odpoledne.