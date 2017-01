Talenty odmítají. Chybějí peníze a kapacity, zní ze základních uměleckých škol

Jižní Morava - Základní umělecké školy v regionu musí každoročně odmítat spoustu talentovaných dětí. Kvůli omezené kapacitě. Pomoci jim chce ministryně Kateřina Valachová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Základní umělecká škola Arthura Nikische v Bučovicích má kapacitu zhruba 370 žáků. Podle slov ředitelky Dagmar Klementové by se jich do budovy vešlo i dvakrát tolik. V současné době nicméně vedení příspěvkové organizace musí talentované zájemce odmítat. „Do všech tří oborů, které máme, se každoročně hlásí přes sto dětí. Desítky jich nemůžeme přijmout, protože máme zřizovatelem stanovenou kapacitu, kterou nelze navýšit. Samozřejmě to souvisí s penězi," sdělila Klementová.

Věří ve slibovanou pomoc ministryně školství Kateřiny Valachové, která chce situaci vyřešit změnou financování. Peníze na žáka by tak od roku 2018 namísto krajů mělo stanovovat ministerstvo. Kapacity by tím školy mohly naplňovat stoprocentně. „Chceme tak umělecké obory lépe udržet do budoucna. Myslím, že konkrétně i oborům na jižní Moravě to bude ku prospěchu," popsala Deníku Rovnost Valachová.

Základní umělecké školy v regionu

kapacita stanovená zřizovatelem/odmítnutí



Vyškovsko

- ZUŠ Bučovice: 372 žáků/přibližně 40

- ZUŠ Slavkov u Brna: 540 žáků/řádově desítky

- ZUŠ Vyškov: 589 žáků/řádově desítky



Blanensko

- ZUŠ Blansko: 1 000 žáků/přibližně 300

- ZUŠ Boskovice: 749 žáků/přibližně 50

- ZUŠ Letovice: 910 žáků/přibližně 30

Kapacity chce postupem času udržet na vysoké úrovni. „Usilujeme o to, aby příležitost umělecky se vzdělávat dostalo co nejvíce dětí. I když se třeba všichni nestanou operními pěvci, budou mít vztah ke kultuře a umění," řekla.

Vedení bučovické základní umělecké školy si snahy ministryně váží. „Oceňujeme, že vyslyšela naše žádosti. Talentovaným dětem nemůže pomoci lépe než právě tím, že zajistí, aby mohly trávit svůj čas smysluplně. Doufáme, že se její záměr dát víc peněz do základních uměleckých škol vydaří. Rozhodně jsme pro, už teď je skoro pozdě," dodala Klementová.

Stejná situace je podle zjištění Deníku Rovnost i v ostatních městech Vyškovska a na Blanensku. Například do tanečního oboru Základní umělecké školy v Boskovicích chodí osmdesát dětí. „Zájem je větší, ale jsme limitovaní kapacitou a prostory. Pořádáme však ještě taneční kurzy pro předškoláky, kde je asi třicet dětí," upozornila ředitelka Stanislava Matušková.

Doplňkové kurzy vypisují také ve Vyškově, kde každoročně zaznamenávají převis v řádech desítek zájemců. „Ty se nám ale vždy daří uspokojit právě doplňkovou činností školy. A třeba v dalším roce se pak tyto děti zařadí do vzdělávání," zmínil ředitel vyškovské Základní umělecké školy Aleš Musil s tím, že kapacita určená zřizovatelem, tedy krajem, v podstatě kopíruje kapacitu školy.

„Ta dělá 620 žáků. Zřizovatel ale před několika lety rozhodl, že můžeme vzdělávat 589 dětí. Je to samozřejmě dané financováním školství," okomentoval Musil.

Možnost zvýšit kapacitu základních uměleckých škol by uvítala například i ředitelka Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. „Byl by to podstatně vstřícnější postup, než jaký je zachováván doteď. Pokud se upustí od přerozdělování peněz krajem, mohli bychom přijmout minimálně o dvě stě dětí víc," uvedla ředitelka školy Eva Znojemská.

Zřizovatel krajských uměleckých škol naproti tomu žádné případné změny zatím nezaregistroval. „V současnosti nemáme informace o tom, že by se v nejbližší době na vzdělávacím systému cokoli měnilo," sdělila mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Čím víc dětí, tím líp, tvrdí ministryně školství Valachová

Brno - Vyřešit problémy s penězi pro umělecké školy chce v příštím roce ministryně školství Kateřina Valachová. „Krajské umělecké školy rozvíjejí úctu dětí k tradici a lidové kultuře. Je třeba uvolnit smyčku kolem krku regionálního školství a umožnit jim se nadechnout," řekla.

Na které školy se při změně v roce 2018 zaměříte?

V České republice se čtvrt milionu dětí vzdělává v základních uměleckých školách. Díky penězům a tím, že zvýšíme jejich kapacity, je chceme udržet i pro budoucí generace.

Neztratí se navýšením kapacity výběrovost?

Existuje názor, že přijetí na uměleckou školu je otázka exkluzivity. Druhý názor ale je, že tyto školy mají vyhledat talenty a že je dobré vzdělat v tomto prostředí co nejvíce dětí.

Proč mají základní umělecké školy problém s penězi?

Systém nezohledňuje požadavky škol a regionální rozdíly. Umělecké obory by-ly doteď odkázány na peníze, které zbyly až poté, co se zajistila povinná docházka základních škol. Kapacita uměleckých škol je proto nyní nedostatečná.