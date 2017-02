Ten nejvyšší. Ivo z Rychtářova měří 225 centimetrů, umí osm řečí

Vyškov - Kolik měříš, tak metr třicet? Jak je dneska nahoře? Na tyto a podobné poznámky si Ivo Höger z vyškovské místní části Rychtářov zvykal od puberty. Se svými 225 centimetry je nejvyšší člověk v České republice a vyvolává úžas všude, kam přijde. Jemu je ale nejlépe v ústraní. Zvědavých pohledů si už nevšímá. „Nevnímám je. Dívám se kolem jen v úrovni očí," svěřuje se.

Aktuálně nejvyšší Čech Ivo Höger žije ve vyškovské místní části Rychtářov.Foto: DENÍK/Adéla Jelínková

Hormony se mu podle jeho slov splašily v dětství. V první třídě si při fotografování ostatní děti stoupaly na lavičku, aby vyrovnaly vzájemný výškový rozdíl. Ve třetí třídě byl vyšší než učitel. „Nejvíc jsem vyrostl mezi třinácti a patnácti lety, ze 190 na 214 centimetrů,“ popisuje čtyřiatřicetiletý muž.

Rodinné geny

Jak říká, geny nadměrné výšky mají v rodině. „Táta měří 190 centimetrů, brácha 201, tak to ve mně asi nějak pokračuje,“ uvažuje. Už se prý jen zmenšuje, jak se neustále sklání do dveří. „I kdybych šel na vyškovskou radnici, ohnu se. Mám to už zautomatizované,“ směje se.



Když loni zemřel do té doby oficiálně nejvyšší Čech Tomáš Pustina, začal se hledat jeho nástupce. „Nejvyšší z adeptů měřil 218 centimetrů,“ uvádí Miroslav Marek z Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Podle něj má rekord náležet právě Ivo Högerovi, kterého muzeum osloví.



Toho ale přílišná pozornost netěší. Před dvěma roky se vydal do Francie na sraz dlouhánů jen proto, aby zapadl a konečně nevyčníval z davu. „Cítil jsem se tam dobře. Lidi pozorovali ty vyšší, na mě se nedívali,“ vzpomíná Höger.

S basketbalem procestoval svět

Díky přirozeným vlohám a sportovnímu talentu se stal úspěšným basketbalistou. Do ciziny odešel už týden před sedmnáctými narozeninami, poté, co si ho všiml lovec talentů. Až na jeden případ hrál vždy první ligu. Vystřídal kluby v České republice, Slovinsku, Rakousku, Dánsku, Bulharsku, Japonsku, Rumunsku, Gruzii, na Maltě a Kypru. Mluví osmi jazyky, včetně dialektů srbštiny a chorvatštiny. Nebýt sportovní kariéry, stal by se podle svých slov po rodičích pošťákem.



Své zkušenosti by rád zužitkoval jako trenér, na kariéru profesionálního hráče si už netroufá. Kvůli potížím se zdravím. „Měl jsem dvě plicní embolie (zaklínění krevní sraženiny v cévě pozn. red.). Jak jsem velký, víc se mi ucpávaly žíly,“ říká. To potvrzuje vyškovská lékařka Danuše Adamcová. Sklon k embolii se podle ní pojí s přemírou růstového hormonu. „Pravděpodobnost těchto nemocí je pak vyšší,“ uvádí.



Höger doufá, že se po zdravotních problémech brzy vrátí do normálního života. Poslední dva roky se léčí doma v Rychtářově. „Tam mi bylo vždycky nejlíp. Nejlepší bylo vracet se domů, povykládat s rodinou, jak bylo, zavřít se a nic neřešit,“ uzavírá.

ADÉLA JELÍNKOVÁ