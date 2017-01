Tobogány nechají vyměnit. Budou osvětlené a možná i delší

Vyškov – Vyškovský aquapark navštěvuje Olga Vysloužilová pravidelně. Nejčastěji se svými vnoučaty. A přestože je s vodní atrakcí relativně spokojená, několik tipů k vylepšení má. „Zdá se mi, že je uvnitř občas poměrně chladno. A také jsem si všimla, že sem tam nefungují sprchy, jsou ucpané. Prostor si nějakou větší investici města zaslouží," je přesvědčená Vyškovanka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Podle ředitele Správy majetku města Vyškova Jaroslava Hastíka radnice do vnitřního areálu dává peníze průběžně. „Jeho stav je uspokojivý. S podněty návštěvníků na chlad se setkáváme od samého počátku, ale teplota je uvnitř stále stejná. Měřila ji hygiena i zdravotní ústav a neshledaly žádná pochybení. Jde spíš o subjektivní pocit," vysvětlil Hastík.

Naopak uznal, že ucpané sprchy jsou problémem. A to dlouhodobým. Podle něj je na vině kvalita vody ve Vyškově. „Plánujeme ale pro aquapark pořídit novou úpravnu vody, čímž se problém vyřeší," naznačil Hastík.

Co se týká konkrétně letošního roku, aquapark čeká jedna z největších investic od otevření. Zastupitelé města schválili výměnu tubusů tobogánů. „Oba jsou v provozu patnáct let. Jsou na hranici životnosti. Samozřejmě je necháváme pravidelně kontrolovat a podrobovat revizi. Sklolaminátové tubusy jsou ale umístěné venku, protéká jimi chlorovaná voda, což po čase působí problémy. Odlupují se z nich šupinky," popsala mluvčí města Dana Ryšánková.

5milionů korun. S takovou částkou počítá Vyškov, co se týká výměny tobogánů.

Správa majetku už připravuje investiční záměr, který zpřesní, jak budou tobogány vypadat, i to, kolik asi bude výměna stát.

Lidé se můžou těšit nejen na pohodlnější jízdu, ale i další doplňky. „Je velmi pravděpodobné, že tobogány budou jiné než ty současné. Zvažujeme například doplnění o prosvětlené panely nebo LED osvětlení," naznačila Ryšánková.

Kdy práce odstartují, bude záviset zejména na tom, jak dlouho potrvá výběrové řízení na dodavatele. „Jsem ale přesvědčený, že do letní sezony budou vyměněné," řekl Hastík. Toho, že bude v době prací omezený provoz aquaparku, se lidé bát nemusejí. „Omezení se dotkne jen samotných tobogánů, nic jiného by akce ovlivnit neměla," vzkázal.

A zatímco vnitřní areál se v letošním roce dočká alespoň částečné obnovy, venkovní si na svou chvíli ještě nějakou dobu počká. Úpravu potřebují podle návštěvníků například podlahy sprch sloužících pro oplach před vstupem do hlavního bazénu.

Jsou velmi kluzké. „Za roky, co koupaliště navštěvuji, jsem byla často svědkem úrazů, i vážných," zmínila v létě v rámci testu koupališť Deníku Rovnost Jarmila Jílková. Uvítala by i bezbariérový vstup do vody. Obnovu venkovního areálu považuje za jednu z nejzásadnějších nutností i Hastík. „Bazén je původní, z 80. let, rekonstrukci si zaslouží," uznal. Nejdřív se na ni ale bude muset našetřit. Nicméně aquapark se postupně stal ztrátovým. „Město ho dotuje asi dvěma miliony ročně. Ale dá se říct, že většina sportovišť v celé zemi je ztrátová," řekl starosta města Karel Goldemund.