Třeba k vojákům. Strážníci Vyškovu utíkají, zvýší jim mzdy

Blanensko, Vyškovsko – Vzít kýble či láhve a jít pro vodu k přistavené cisterně. Nebo si tu kohoutkovou doma převařit. To je teď každodenní rutina obyvatel Újezdu u Boskovic. V obci na Blanensku totiž od začátku března neteče pitná voda. „Problém to je pro nás obrovský. Řešíme to tak, že v obchodě kupujeme balenou vodu," popsala obyvatelka Újezdu Ilona Janíková.