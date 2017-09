Uzavírka Purkyňovy znamená komplikace pro záchranáře i rodiče. Navíc se protáhne

Vyškov – O zhruba tři až čtyři minuty je nyní delší cesta záchranářů od nemocnice směrem k centru Vyškova. V případech, ve kterých jde o minuty, to může znamenat výraznou komplikaci. Několik vrásek na čele zřejmě uzavírka Purkyňovy ulice způsobí i rodičům žáků tamní školy. Podle zjištění Deníku Rovnost se navíc protáhne o dva měsíce.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Naposledy lidé na uzavírku nadávali v souvislosti s nehodou u Hlubočan. Ta se stala patnáctého srpna a zraněným jako první poskytli pomoc vojáci. Lidé začali mít obavy o dojezdové časy sanitek. „Příště může přijet se zpožděním kvůli uzavírce třeba k vám,“ uvedl na sociální síti třeba Stanislav Zhejbal.

Jak zmínila mluvčí krajských záchranářů Hedvika Kropáčková, posádka na místo dojela asi o dvě minuty později, než kdyby Purkyňova zavřená nebyla. „Šlo o nehodu s lehkými zraněními, takže zdržení nebylo zásadní,“ uvedla. Dodala však, že uzavírka pro záchranáře komplikaci skutečně představuje. „Neměli jsme možnost se na ni připravit, informace o ní nám přišla pouze v oznámení o uzavírkách. Jediné, co posádky můžou, je nastudovat si objízdné trasy. Ale pokud bychom využili tu po Nosálovské, může nás zdržet ještě železniční přejezd,“ podotkla.

Největší riziko však vidí spíš v situaci, že by museli vyjíždět k vážnému případu přímo v oblasti uzavřené ulice. „Posádka by musela zaparkovat na nejbližším možném místě a zbytek cesty k pacientovi jít s veškerým zdravotnickým vybavením pěšky. Složitý by byl i následný transport pacienta do sanitky,“ přiblížila obavy Kropáčková.

Lidé počítají s tím, že bude uzavírka platit do konce září. Deník Rovnost ale zjistil, že se o dva měsíce protáhne. „V ulici pracují Vodovody a kanalizace Vyškov. Kvůli tomu je naše stavba zpožděná. My tak na práce navážeme až koncem září,“ sdělil vedoucí technicko-správního úseku silničářů Jan Olejníček. Cestáři se chystají na rekonstrukci průtahu. „Původně jsme se chtěli zaměřit na spodní část pod podjezdem. Město je ale toho názoru, že má naše akce navázat na vodařskou. Úsek tak bude zavřený do listopadu,“ uvedl.

Podle ředitele vodařů Vladimíra Kramáře práce stíhají v termínu. „Stavba má své provozní problémy, například se nám porouchal jeřáb. Do konce září ji dokončíme,“ ujistil Kramář. Se začátkem školního roku však přilehlé ulice a objízdné trasy zaplní i auta rodičů žáků Základní školy Purkyňova. O dopravním režimu rozhoduje vyškovský odbor dopravy. „Zůstane stejný. Záleží hlavně na tom, jak se budou chovat sami řidiči. Neměli by se snažit jet až ke vstupu školy, ale zastavit tam, kde bude volno. A zbytek cesty dojít,“ doporučil vedoucí odboru Petr Buchta. Cesta pro pěší ke škole zůstane přístupná. „Žáci do ní můžou jít i z Čapkovy ulice,“ dodal Kramář. Na bezpečnost dětí dohlédnou policisté. „Problémy očekáváme. Ale myslím, že se budou dát zvládnout. S policií jsme si rozdělili přechody u škol. Purkyňovu budou hlídat oni,“ uzavřel velitel strážníků Petr Sedláček.