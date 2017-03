V dinoparku přibude masožravý megalosaurus. Návštěvníky provede maskot s čírem

Vyškov - Kroužek v nose, barevné číro a růžová kůže. To je Dina Mina, jedna z dvojice hlavních hrdinů nového 4D filmu, který už za pár dní zhlédnou první návštěvníci vyškovského dinoparku. Dalším z dvojice je zelený modrooký Fino Dino, který se stejně jako jeho kamarádka stane nejen hvězdou filmového plátna, ale i hlavním maskotem sezony. Ta začne v sobotu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

S novými postavičkami se se budou lidé setkávat v celém dinoparku. „Ať už ve formě popisů a cedulek nebo živých maskotů. Ti ovšem nedorazí hned první den, nejdřív budeme návštěvníky s postavami seznamovat, aby se s nimi sžili. Zhruba od června už budou maskoti parkem provázet, příchozím nabídnou vždy nějakou soutěž, například kvízy nebo házení míčky,“ přiblížil mluvčí dinoparku Milan Choulík.



Na návštěvníky čekají i nové modely dinosaurů. Konkrétně půjde o sedmimetrového robotického druhohorního masožravce megalosaura a býložravce tsintaosoura. „Nainstalujeme je do poloviny dubna. V zadní části jsme pak umístili nového triceratopse, statický šestimetrový model druhohorního přežvýkavce. Našli jsme také nové místo pro vodního dinosaura liopleurodona. Nyní se dostal skutečně do vodního prostředí, umístili jsme ho do potůčku, který areálem protéká,“ popsal Choulík.

Vyškovský výlet do druhohor

● Vstupné stojí pro dospělého 180 korun, pro děti a důchodce nad 65 let 120 korun. V ceně je 4D kino i vstup do zooparku

● Otevírací doba je vždy od 9.00 do 18.00, v říjnu do 16.00

● V dubnu bude dinopark otevřený vždy o víkendech a také ve čtvrtek před Velkým pátkem a o tomto svátku. V květnu pak 1. a 6. až 8. Od 13. května už bude otevřeno denně až do konce září. V říjnu pak opět jen o víkendech

● Do dinoparku se lidé dostanou pouze takzvaným dinovláčkem, který vyjíždí od zooparku

● Kromě zhruba čtyř desítek modelů dinosaurů na návštěvníky čeká 4D kino, dinobike, k vidění je i živá druhohorní rostlina wollemia nobilis (unikátní druh pravěké borovice)

Jak přiblížil jednatel společnosti, která parky provozuje, Jiří Machálek, model malého dinosaura může spatřit světlo světa do dvou týdnů. Naopak výroba velkého trvá zhruba půl roku. „Je to ale i tím, že pracujeme na několika současně. Aktuálně třeba doděláváme asi sto modelů pro nový dinopark, který v létě otevřeme v Rusku. Když jsme měli dinoparků méně, stačilo je vyrábět jen přes zimu. Nyní je jich devět, takže na nových modelech pracujeme v podstatě nepřetržitě,“ uvedl Machálek.



Aby dinosauři co nejvíc odpovídali skutečnosti, společnost spolupracuje s paleontologickým oddělením Západočeského muzea. „Chceme být odborní, proto vycházíme z nejnovějších vědeckých poznatků,“ vysvětlil Machálek.



S vyškovským dinoparkem, který letos vstupuje do své jedenácté sezony, je spokojený. „Daří se mu výborně, návštěvnost jde stále nahoru,“ zmínil Machálek.



Jak doplnil Choulík, do vyškovských druhohor loni zavítalo ke dvěma stům tisícům lidí. „Kromě podařených modelů oceňují i dinobike, což je unikátní atrakce, kterou najdou právě jen ve Vyškově,“ odkázal Machálek na tři sta metrů dlouhou visutou lanovou dráhu, po které se lidé na kolech projíždí nad hlavami dinosaurů.



I přes řadu novinek zůstanou ceny stejné jako loni. Navíc součástí je i vstupenka do zooparku. Což je, jak přiznává referentka zoo Dagmar Nepeřená, výhodné. „Jsou lidé, kteří jedou primárně do dinoparku. Kombinovaných vstupenek je víc než oddělených, dinopark nám nepochybně pomáhá plnit kasu. Vidíme to jako docela dobrou symbiózu, zoo představíme i těm, kdo o ní nevěděli nebo by do ní nepřijeli. A ti se nám vrací, což je vidět na vzrůstající návštěvnosti,“ přiblížila Nepeřená.



Jediným podobným lákadlem na jihu Moravy vyškovský dinopark zůstane. Další Machálek zřídit nechce. „Vyškovský je tak dominantní, že dokáže pokrýt poptávku obyvatel celého kraje. V České republice už máme hotovo, proto míříme do světa. Máme dinopark ve Španělsku, dva na Slovensku a teď stavíme v Rusku,“ informoval Machálek.