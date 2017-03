V nové kolonii bude šestatřicet zahrádek. Vyškov odstartoval prodej

Brno – Byl to boj o minuty, možná o vteřiny. Do vážných problémů se dostal otužilec, který si ve čtvrtek odpoledne vyrazil zaplavat do jezírka v brněnském Růženině lomu. Muž středního věku ale uvázl pod dvacet centimetrů silným ledem. Zachránili ho až hasiči, a to po pětadvaceti minutách.