V regionu postaví nové mosty. Nahradí staré zchátralé

Blanensko, Vyškovsko - Zchátralá kovová konstrukce. Místo dřevěné podlahy pro pěší jen díra do hlubiny ohraničená páskami. Zákaz vjezdu aut nad šestnáct tun. Tak to vypadá na silničním mostu mezi Adamovem a bývalým babickým koupalištěm.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Letos místo něj dělníci postaví nový. „Výběrové řízení na stavební firmu ještě neskončilo. Stavba nového mostu a demolice starého i úprava dvousetmetrového silničního úseku zabere několik měsíců," informoval šéf blanenských silničářů Miloš Bažant.

Stavba má stát zhruba dvaatřicet milionů korun. V havarijním stavu je také sto let starý most v Podolí na Blanensku. Tam už měli pracovat dělníci loni. Jenže je zdržely problémy s výkupy pozemků, přeložka plynu a přepracování projektové dokumentace. Celý most bude potřeba odstranit a místo něj postavit nový ze železobetonu. Současně silničáři počítají s přeložkou plynu, vodovodu i kanalizace. Přípravné práce už začaly. Řidiči musí počítat s tím, že tímto úsekem budou až do podzimu jezdit v jednom pruhu.

Několik mostů se dočká rekonstrukce i na Vyškovsku. Největší akce plánují tamní silničáři na silnici druhé třídy v Hostěrádkách-Rešově a na silnici třetí třídy v Milešovicích. „V obou místech jsou mosty v havarijním stavu. Musíme tam tedy postavit nové. Práce na v Hostěrádkách vyjdou na zhruba šest milionů, na milešovickém mostě pak na přibližně čtrnáct," vyčíslil vedoucí vyškovské oblasti krajské správy a údržby silnic Zdeněk Gardelka.

Mimoto vyškovští silničáři plánují i menší opravy. Dočkají se jich mosty v Rousínově, Drysicích nebo Bučovicích.