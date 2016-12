Vánoční koledy: ve Slavíkovicích zpívali andělé a dorazil i živý velbloud

Vyškovsko /REPORTÁŽ/ – Do jaké země a jakého období spadají kořeny zdobení adventního věnce? Je středa pár minut po šesté hodině večer a právě tuto informaci se lidé dozvídají z úst ředitele vyškovské umělecké školy Aleše Musila. Ten na Masarykovo náměstí přišel se svým synem Alešem podpořit adventní akci Deníku Rovnost Česko zpívá koledy.

Někteří návštěvníci souhlasně pokyvují hlavou, děti napjatě poslouchají. A mají se ještě na co těšit. Vyslechli si už koledu Nesem vám noviny, před oběma zpěváky jich je ale ještě pět. Lidé otevírají zpěvníky a přidávají se k oběma mužům na pódiu. Pobrukuje si je s nimi například Vyškovanka Eliška Vysloužilová, která přišla s celou rodinou. Už potřetí. „Stala se z toho pro nás taková milá tradice. S dětmi si zazpíváme, s manželem dáme svařené víno," usmívá se Vysloužilová.

Koledy se prý učit nemuseli. „Všechny známe, zpíváme je i na Štědrý den u stromečku. Co mě letos mile potěšilo, bylo povídání o adventních zvycích," říká Vyškovanka.

Podobně jako ona si koledy nenechala ve Vyškově ujít zhruba další stovka návštěvníků. Právě výkladem o zajímavostech z adventního období se Musil rozhodl proložit všech šest písní, které si lidé přišli s vyškovskou redakcí zazpívat.

OCEŇUJÍ TRADICE

V závěru se už atmosféra uvolňuje tak, že dospělí opravdu hlasitě zpívají, děti před pódiem tančí. „Jako hudební pedagog si cením toho, že rodiče koledy nezapomínají. S Ježíškem jde tento zvyk ruku v ruce, nikdy by neměl zmizet. Bylo velmi pěkné, jak děti reagovaly. Když jsem viděl, jak spontánně tancují, velmi mě to potěšilo," hodnotí Musil. I proto zazpívali ještě jednu koledu navíc.

Na Vyškovsko šestý ročník akce Česko zpívá koledy přinesl několik novinek. Návštěvníky vítají zástupci vyškovské redakce na více místech než v předchozích letech. Zatímco ve Vyškově, kde akci Vyškovský deník Rovnost pořádá ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, poprvé diváky s akcí seznamuje inzertní poradkyně Veronika Rybková, v Bučovicích se slova ujímá šéfredaktor Michal Kočí. A k obecenstvu ve Slavkově u Brna promlouvá jeho zástupkyně Martina Hašková.

Právě Slavkov u Brna, respektive místní Základní umělecká škola Františka France, se k akci připojila poprvé. A setkání pojímá opravdu ve velkém. K pětici koled vybraných Deníkem přidala dalších třináct. Přišlo zhruba 110 lidí. „Každá akce pro děti a o dětech je krásná a tuto umocňuje i kouzlo blížících se Vánoc. Lidé, kteří hlasovali, vybrali ty nejznámější koledy, které všichni znají. Já bych asi nevolila jinak a určitě si s dětmi ráda zazpívám," těší se Slavkovanka Iva Vránová, která přišla podpořit svého syna vystupujícího na Palackého náměstí.

Bučovické náměstí Svobody pomohl zaplnit asi 230 lidmi dívčí sbor Colori při Základní umělecké škole Bučovice a populární duo Karel Gott revival Morava. Po koledách přidali i několik vánočních skladeb nejen z repertoáru zlatého slavíka. Zazněla třeba ústřední píseň z Mrazíka nebo skladba Carol of the Bells z americké komedie Sám doma. „Jsem rád, že se nám daří držet Vánoce s tradičními zvyky. Nemáme na sobě žádné červené čepice a bílé vousy. A to je důležité," oceňuje zpěvák dua Josef Bouda.

Střípky ze zpívání

∙ Největší zájem o zpívání byl v rousínovských Slavíkovicích. Přišlo 290 lidí. Znovu nechyběl živý betlém s Ježíškem, anděly, pasáčky, řemeslníky a ponocným. „Tři krále letos doprovázel i velbloud," sdělila za pořadatele Miroslava Vymětalová.

∙ Drnovice se do projektu zapojily potřetí. „Zazpívat koledy si přišlo zhruba dvě stě obyvatel. Odcházeli spokojení," zhodnotila drnovická starostka Zuzana Hermanová.

∙ V Letonicích příchozí při zpěvu doprovodila kapela Sebranka, která podle starosty Jiřího Skokana akci zahájila fanfárou. „Sešlo se sto šedesát lidí. Po odzpívání předepsaných koled kapela ještě chvíli koncertovala," ře­kl.

∙ Sto obyvatel si přišlo zazpívat koledy ve Hvězdlicích, kde kromě těch vybraných Deníkem zazněla ještě jedna. „Šlo o Purpuru, kterou si všichni přáli," zmínila Martina Jirková.

∙ V Rychtářově lidé zpívali pod rozsvíceným vánočním stromem u kulturního domu. Přišla asi stovka lidí.

∙ Pětašedesát příchozích se sešlo v Hruškách. „Doprovázely nás dvě harmoniky a jedny housle," vyzdvihla Svatava Horáčková.

∙ Také v Krásensku se zpívalo pod rozsvíceným vánočním stromem. Dorazilo kolem šedesáti lidí.

∙ Lysovičtí byli ze setkání nadšení. „Jsme malá obec, takže pětatřicet lidí je úspěchem. Vystoupili manželé Šánovi, kteří hráli v dnes už neexistující kapele Koňaboj," ocenila Dagmar Chludilová.

∙ V Kozlanech se akce zúčastnilo jednadvacet obyvatel. Každý si při zpěvu zapálil svíčku. „Příjemný podvečer jsme trávili v sále obecního domu při rozsvíceném vánočním stromečku. Shodli jsme se, že si zazpíváme i příští rok, už se těšíme," přislíbila Dana Krištanová.

∙ Jedenáct lidí se setkalo v Kojátkách. „Bílý sněhový poprašek navodil společně s krásnými koledami předvánoční atmosféru," usmála se Lenka Dolejší.