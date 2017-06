Ve Velké válce padlo 150 Vyškovanů. Nový pomník bude bezejmenný

Vyškov – Na bojištích první světové války padlo nebo později zemřelo na následky zranění 150 mužů z Vyškova. Úplný seznam jmen ale nevisí na žádném veřejném místě. Proto zástupci Muzejního spolku Vyškov před časem oslovili vedení města, aby vytvořilo důstojný pomník. Nejlépe ke stému výročí konce velké války v příštím roce.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Archiv

Vznikat začne v nejbližší době, ale má být anonymní. „To je pomník o ničem. Jeden bezejmenný už město má v nové části hřbitova,“ neskrýval rozhořčení vyškovský kronikář Robert Bílek, který je člen spolku.

Za zvláštní to považuje i historička Muzea Vyškovska Renata Kotulánová. „Sice je jmen hodně, ale problém bude spíš jinde. Na seznamu jsou i vojáci, kteří padli až v bojích za československou státnost. Ale i to by asi šlo nějak vyřešit,“ zmínila.

Podoba památníku zatím není známá. Radní už ale schválili vypsání výtvarné soutěže na jeho ztvárnění. Stát má rovněž na vyškovském hřbitově.

Že bude bezejmenný, je jisté. Podle radnice by na něm byla pouze jména obyvatel Vyškova, nikoli jeho místních částí. „Podle představ spolku měl obsahovat jak jména padlých v řadách rakouskouherské armády, tak i legionářů. Seznam má ovšem několik nesrovnalostí, například v datech. Lidi může třeba popudit i to, že jméno rakouského vojáka bude vedle legionáře,“ okomentoval mluvčí Vyškova Michal Kočí.

Seznam jmen na webu

Na obdobných památnících ve městech o velikosti srovnatelné s Vyškovem se podle něj veškeré údaje o padlých obvykle nenachází. „Navíc velký počet údajů by snížil estetickou úroveň památníku,“ dodal.

Podle vyškovského starosty Karla Goldemunda je kromě toho trend, že se na památníky umístí odkaz na web, kde se seznam jmen nachází. „Hit je také QR kód, díky kterému si lidé přes mobil můžou jména padlých přečíst. A s informacemi na webu se dá dál pracovat. Jakmile je dáme do kamene, nepůjde s tím už nic dělat,“ poznamenal.

Památník v souvislosti s koncem Velké války řeší i v Blansku. „Máme zde raritu, pomník bojovníka od Zborova. Nedávno, kvůli blížícímu se stému výročí konce války jsme požádali o jeho uvedení na seznam kulturních památek. Čekáme na rozhodnutí,“ oznámil starosta Blanska Ivo Polák.