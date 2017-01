Ve vyškovské nemocnici zemřel pacient. Trpěl i chřipkou

Vyškovsko – První úmrtí v souvislosti s chřipkou zaznamenal v pátek jih Moravy. Na interním oddělení vyškovské nemocnice zemřel pacient. „Jednalo se ale o velmi vážně nemocného člověka, který neskonal přímo na chřipku. K úmrtí by došlo, i kdyby jí netrpěl. K události nicméně přispěla," sdělil zástupce primáře vyškovské interny Josef Veselý.

Nemocnice ve Vyškově. Ilustrační foto.Foto: archiv

Nemocnice je pak od pátečního dopoledne uzavřená, a to na základě doporučení hygieniků. „Od středy jsme měli uzavřené interní oddělení. Nejde ani tak o to, že bychom měli nějak výrazně nemocný personál nebo pacienty, ale spíš aby se nákaza nešířila zvenčí. Jak dlouho může zákaz návštěv trvat, to netuším," řekla ředitelka vyškovské nemocnice Věra Seidlová.

Zákaz nepřekvapil třeba Hanu Malíkovou z Vyškova. „Popravdě jsem ho očekávala mnohem dřív. Vždyť v celém regionu řádí střevní viróza. U nás doma postihla už snad úplně všechny a lidé, kteří u nás byli mezi svátky na návštěvě, si jí už prošli také. Šíří se strašně rychle," okomentovala Malíková.

Podle dostupných informací se v nemocnici nachází ještě další tři lidé, kteří mimo jiné trpí chřipkou, ve vážném stavu.