Věk ani kontroly neřeší. Alkohol pijí i čtrnáctiletí

Vyškovsko, Blanensko – Policie na Vyškovsku i Blanensku řeší desítky případů, kdy mladiství pili alkohol. Jen ve Vyškově jich bylo loni 38. Řešením mají být neohlášené večerní kontroly.

Pořádně oslavit konec prázdnin se rozhodly dvě dívky na Vyškovsku. Na pomoc si vzaly alkohol. Zapomněly, že jedné je patnáct a druhé dokonce jen čtrnáct let. „Dvě dívky při našich kontrolách nadýchaly alkohol. Jedna měla 0,6 promile a druhá 0,7 promile,“ potvrdila mluvčí vyškovských policistů Alice Musilová. Jak už Deník Rovnost informoval, alkohol jim v tomto případě zajistil kamarád, kterému nyní hrozí pokuta až tři sta tisíc korun.

S osobami, kterým ještě není osmnáct let a přesto popíjejí alkohol, se policisté v regionu setkávají poměrně často. „Na kontrolu barů se zaměřujeme pravidelně. Téměř vždy se najde alespoň jeden mladistvý, který má pozitivní test na alkohol. Těchto případů jsou desítky, nejčastěji o prázdninách,“ řekla Musilová.

Podle ní většinou popíjejí mladí kolem sedmnácti let. Kontrolovaní pak obvykle nadýchají do jednoho promile alkoholu. „Jen v loňském roce řešily pracovnice sociální právní ochrany osmatřicet případů, kdy mladší osmnácti let pili alkohol,“ uvedl mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

Alkohol u mladistvých

· V roce 2016 řešili na vyškovské radnici 38 případů alkoholu u mladistvých.

· Na kontroly do barů, kde se schází, vyráží policisté pravidelně, obvykle na více míst najednou.

· Také na Blanensku řeší policisté každoročně desítky případů alkoholu u mladistvých.

· Na kontroly vyráží bez ohlášení předem.

· Počty hříšníků zůstávají na podobné úrovni.

Při zjištění alkoholu u mladistvých podává policie zprávu právě na orgán sociálně právní ochrany příslušného městského úřadu, který se případem dál zabývá. „Pokud je to ale jako v posledním případě, kdy bylo dívce čtrnáct, policisté ji rovnou předají rodičům,“ sdělila Musilová.

Následně se těmito prohřešky zabývá kurátor pro děti a mládež. „Pokud jde o první výchovný prohřešek, zpravidla se vše řeší pohovorem. Pokud je to však opakovaně, může kurátor zvážit odbornou pomoc jak pro dítě, tak i pro rodinu,“ upozornil vyškovský mluvčí Kočí. V krajním případě je pak podle něj ve hře i dohled nad výchovou.

Stejné problémy jako ve Vyškově řeší také policisté na Blanensku. Podle mluvčího tamní policie Bohumila Maláška se úplně zabránit pití alkoholu mladistvými nedá, přesto se snaží vyrážet na kontroly co nejčastěji. „Nikdy je také neohlašujeme předem. Pití alkoholu u mladých zjišťujeme pravidelně, nedá se ale říct, že by se tendence nějak zvyšovala. Problémy se snažíme řešit, případy jsou ale různé,“ řekl Malášek, podle něhož žádné zvláštní statistiky ze zátahů policie nevede.

Mnozí rodiče se snaží svým dětem vysvětlit, že pít alkohol je špatně. „Když se objeví nějaký opilec třeba ve filmu nebo ho potkáme na ulici, děti vždy samy řeknou, jak je to nezdravé a špatné,“ všiml si třeba Martin Tomášek z Adamova.