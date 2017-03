Vesnice? Někdy noclehárny pro měšťáky unavené Brnem

Vyškovsko, Blanensko /INFOGRAFIKA/ – V Habrovanech je do půl roku prodaný každý domek a minimálně jednou do měsíce se někdo přijde podívat na tamní volné stavební parcely. Bukovany na Blanensku zas nestíhají odmítat zájemce o pozemky, které jim už došly. Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, vesnice v regionu, a to především ty blízko Brna, přitahují nové lidi. Takové, kteří jsou už unavení městem. „Když se stěhují, chtějí být na menší dědině, kde mají pěkný pozemek a dům, a to za rozumné peníze," vysvětlil makléř brněnské realitní společnosti Gaute Vojtěch Urbánek.

Podle něj se domky a parcely v těchto oblastech prodávají převážně těm, kdo mají vazby v Brně. „Lidé jsou schopní za prací dojíždět, ale ne daleko,“ doplnil sociolog a bučovický místostarosta Jiří Horák. Proto přistěhovalce tolik netáhne Blansko a Vyškov. Jsou daleko od Brna a mají drahé pozemky. „Na Vyškov nemáme žádnou poptávku,“ zmínil Urbánek. Vývoj počtu obyvatel• Vyškovsko:

2010 – 89 097

2016 – 91 133

• Vyškov:

2010 – 21 847

2016 - 21 250

• Habrovany:

2010 – 804

2016 - 831

• Holubice:

2010 – 886

2016 – 1107 Jak ale upozornil starosta Holubic Stanislav Přibyl, jeho obec se stává útočištěm lidí bez jakýchkoli osobních vazeb na místo, kde aktuálně žijí. „Je to jen noclehárna pro ty, kdo pracují v Brně a blízkém okolí. Ráno odjedou a večer přijedou. Chtějí dobrou dostupnost, to je zajímá,“ objasnil muž. Například v Holubicích se zvýšil počet obyvatel za šest let o 221. V Habrůvce na Blanensku řeší s příchodem nových lidí problém. „Nechtějí si přihlašovat trvalé bydliště k nám, ale nechávají si ho v Brně, a my tím přicházíme o velké peníze na daních. Rodiny ze dvou domů, které se tu za rok postaví, by do městského rozpočtu přivedly osmdesát tisíc korun,“ popsal starosta obce Martin Šimek. Jak dodal, touto částkou město pokryje výdaje za zimní údržbu silnic. ADÉLA JELÍNKOVÁ

